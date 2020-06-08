Путин подписал пакет мер поддержки соцработников

Новости

Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии 16:20
Статую Будды времен царства Силла раскопали в Южной Корее 16:14
В Индии агрессивного тигра приговорили к пожизненному заключению 16:11
Дизельный мотор подвел Genesis GV80 16:09
Дети-сироты вошли в категорию находящихся в трудной жизненной ситуации 16:07
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней 16:04
Попавшие под санкции россияне смогут переводить судебные споры в РФ 16:01
Сроки кредитов местным бюджетам пролонгировали с трех до пяти лет 15:57
В Красноярске проверят информацию об избиении на улице ребенка 15:57
Автомобиль врезался в памятник матери Юрия Гагарина в Смоленской области 15:50
Президент подписал закон о создании регистра сведений о населении РФ 15:46
Положительный тест Баринова на коронавирус оказался ошибочным 15:44
Путин одобрил закон о дополнительных выплатах семьям погибших военных 15:44
В Казани женщины заставили ребенка вытаскивать из мусорки "просрочку" 15:41
Конфискованный спирт направят на производство антисептиков 15:40
Плюшевые мишки на качелях: В Ижевске приняли челлендж от Нидерландов 15:37
В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело 15:35
В Гидрометцентре рассказали, будет ли следующая зима аномально теплой 15:33
Во Франции создали рыболовные чипы для борьбы с загрязнением океана 15:32
Ивановских полицейских осудили за пытки электротоком 15:32
Юрий Трутнев: Спрос за выплаты врачам и семьям с детьми будет жесткий 15:21
В Новосибирской области ураган сорвал крышу здания и повалил деревья 15:17
Собянин разрешил допустить 10% болельщиков на стадионы 15:10
Детские сады в Москве возобновят работу в полном объеме с 23 июня 15:06
Музеи откроются в Москве с 16 июня 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 15:37
Рубрика: Власть

Путин подписал пакет мер поддержки соцработников

Текст: Кира Латухина
Президент объявил о новых дополнительных мерах поддержки соцработников и социально ориентированных НКО. Необходимо поддержать законопослушных добропорядочных граждан, заявил глава государства на видеоконференции с соцработниками.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подписаны поправки в Налоговый кодекс.

Первое: от НДФЛ освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусом. Это напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей.

Второе: НКО, получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов, НКО-исполнители общественно полезных услуг и поставщики соцуслуг полностью освобождаются от страховых платежей и налогов (за исключением НДС) - за второй квартал 2020 года. Эта мера распространяется и на организации традиционных религий.

Фото: iStock
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка

Третье: средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить.

Да, есть риски "для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов", но действовать надо, "не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди", заявил Владимир Путин. "Мы должны поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство", - подчеркнул он. "Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно. Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах. Такую зрелость, умение действовать вместе, всем миром, чтобы ответить на трудный вызов продемонстрировало все гражданское общество", - оценил Путин.

И это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое прошло проверку и укрепилось в период испытаний, должно стать основой развития для решения долгосрочных задач и в экономике, и соцсфере, для повышения благополучия людей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
В Совфеде оценили инициативу о размере почасовой оплаты труда
Совет ГД рассмотрит вопрос о проведении отчета кабмина 22 июля
Короткая рабочая неделя у россиян завершится праздником
Открывший стрельбу по прохожим в Москве скончался в больнице
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование