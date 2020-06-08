Путин подписал закон о поддержке бизнеса в условиях пандемии

Возможность отсрочки выкупных платежей предпринимателям предоставят в случае покупки государственного или муниципального имущества, которое они арендовали. Право приобретать такое имущество ранее малый и средний бизнес получил на законодательном уровне.

По еще одному пункту закона втрое увеличен срок отсрочки по уплате административного штрафа. Мера направлена на поддержку бизнеса в условиях, когда заплатить штраф в более короткий срок проблематично, рассказали в Минэкономразвития.

Согласно действующему законодательству, штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении. "Закон уточняет, что в 2020 году отсрочка может составить 180 дней для субъектов МСП, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников данных юридических лиц. Речь идет об административных штрафах в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций", - уточнили в министерстве.

При этом на ряд штрафов новая норма об отсрочке не распространяется. К примеру, в сфере безопасности дорожного движения, торговли лекарствами (в части наценок), нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Отсрочка также не действует на штрафы за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Кроме того, в 2020 году по новым правилам будет формироваться Единый реестр субъектов малых и средних предпринимателей (МСП). В него включат предприятия, которые не успели своевременно предоставить налоговую отчетность в прошлом году.

Для включения в реестр предприятия должны соответствовать критериям МСП, пояснили "РГ" в пресс-службе Минэкономразвития. Это касается объема годовой выручки и среднесписочного числа сотрудников. Еще одно условие - необходимо сдать налоговую отчетность до 30 июня 2020 года. После включения в единый реестр предприниматели смогут рассчитывать на все действующие меры господдержки, льготы и преференции, спецрежимы. Сегодня в реестр, по данным ФНС России входит более 6 млн субъектов МСП, из которых основная доля приходится на микробизнес.

Помощь также предоставят малому и среднему бизнесу, который занят производством и реализацией подакцизных товаров, а также добычей полезных ископаемых. Это еще одна поправка, которая закреплена в законе. Таким образом, снято ограничение на предоставление такой поддержки, которое прежде действовало. Прежде, малое или среднее предприятие, которое помимо (или в рамках) основной деятельности торговало подакцизными товарами (табак, алкоголь, бензин) или занималось добычей полезных ископаемых, не имело права на господдержку. Воспользоваться помощью смогут юрлица и индивидуальные предприниматели из перечня наиболее пострадавших отраслей.