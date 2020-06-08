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08.06.2020 15:45
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о поддержке бизнеса в условиях пандемии

Текст: Екатерина Петрова
Субъекты малого и среднего предпринимательства получили право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года. Соответствующий закон, направленный на обеспечение устойчивого развития экономики, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля и включает пакет мер, направленный на поддержку бизнеса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Возможность отсрочки выкупных платежей предпринимателям предоставят в случае покупки государственного или муниципального имущества, которое они арендовали. Право приобретать такое имущество ранее малый и средний бизнес получил на законодательном уровне.

Фото: iStock
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По еще одному пункту закона втрое увеличен срок отсрочки по уплате административного штрафа. Мера направлена на поддержку бизнеса в условиях, когда заплатить штраф в более короткий срок проблематично, рассказали в Минэкономразвития.

Согласно действующему законодательству, штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении. "Закон уточняет, что в 2020 году отсрочка может составить 180 дней для субъектов МСП, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников данных юридических лиц. Речь идет об административных штрафах в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций", - уточнили в министерстве.

При этом на ряд штрафов новая норма об отсрочке не распространяется. К примеру, в сфере безопасности дорожного движения, торговли лекарствами (в части наценок), нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Отсрочка также не действует на штрафы за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Кроме того, в 2020 году по новым правилам будет формироваться Единый реестр субъектов малых и средних предпринимателей (МСП). В него включат предприятия, которые не успели своевременно предоставить налоговую отчетность в прошлом году.

Для включения в реестр предприятия должны соответствовать критериям МСП, пояснили "РГ" в пресс-службе Минэкономразвития. Это касается объема годовой выручки и среднесписочного числа сотрудников. Еще одно условие - необходимо сдать налоговую отчетность до 30 июня 2020 года. После включения в единый реестр предприниматели смогут рассчитывать на все действующие меры господдержки, льготы и преференции, спецрежимы. Сегодня в реестр, по данным ФНС России входит более 6 млн субъектов МСП, из которых основная доля приходится на микробизнес.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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Помощь также предоставят малому и среднему бизнесу, который занят производством и реализацией подакцизных товаров, а также добычей полезных ископаемых. Это еще одна поправка, которая закреплена в законе. Таким образом, снято ограничение на предоставление такой поддержки, которое прежде действовало. Прежде, малое или среднее предприятие, которое помимо (или в рамках) основной деятельности торговало подакцизными товарами (табак, алкоголь, бензин) или занималось добычей полезных ископаемых, не имело права на господдержку. Воспользоваться помощью смогут юрлица и индивидуальные предприниматели из перечня наиболее пострадавших отраслей.

Власть Работа власти Президент Господдержка малого бизнеса Пандемия коронавируса COVID-19

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