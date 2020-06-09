Какие льготы получат компании, которые откажутся от увольнений

В регионах с июня начинают действовать новые меры поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений из-за коронавирусной инфекции. Большинство из них вводят ради сохранения старых рабочих мест и для создания новых.

Компаниям надо сохранить 90 процентов рабочих мест, чтобы получить льготы по налогам и кредитам. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Расширил штат - получи 50 миллионов

В середине июня начнет принимать заявки на льготные займы для развития рынка труда Центр поддержки предпринимательства Калининградской области. Компании, создающие рабочие места, смогут получить до 50 миллионов рублей под один процент годовых на инвестиционные цели. "Новый заем - это уже следующий этап антикризисных мер, который связан с восстановлением и ростом экономики", - пояснил министр экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков.

Срок займа - семь лет. Но для аграриев его увеличили до 10 лет. Сельхозпроизводители имеют и другие преимущества. Чем больше рабочих мест планирует создать заемщик, тем больше баллов по этому критерию получит его заявка на конкурсном отборе. Аграриям для максимальной оценки достаточно заявить о трудоустройстве 11 человек. Остальным - о создании как минимум 21 рабочего места.

Кадры остаются на местах

На Смоленщине с июня установили льготы по налогу на имущество организаций на период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. Компания сможет уменьшить сумму выплаты в два раза. Но есть условие: по итогам девяти месяцев среднесписочная численность работников не должна уменьшиться более чем на 10 процентов в сравнении с первым кварталом.

Действие льготы распространяется на 2,1 тысячи предприятий Смоленщины и четверть ее трудоспособного населения (около 78 тысяч человек), сообщили "РГ" в облдуме. И в Архангельской области депутаты приняли новый пакет мер для поддержки бизнеса. На весь 2020 год существенно снижена фискальная нагрузка. Упали ставки налога на недвижимость, а также для всех, кто применяет упрощенную систему налогообложения. Но и в Поморье воспользоваться налоговыми льготами смогут только те предприниматели, которые сохранили не менее 90 процентов средней численности своих работников.

Большинство новых льгот для бизнеса власти вводят ради сохранения в своих регионах старых рабочих мест и для создания новых

Ради новых мест

В Пермском крае работодателям будут давать субсидии (в размере половины МРОТ) в течение полугода на каждое дополнительно созданное рабочее место для безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения. Предприятие должно быть зарегистрировано в Пермском крае и не иметь задолженности по основным платежам на 1 марта этого года.

Также для сохранения рабочих мест на предприятиях, которые продолжили работать и относятся к наиболее пострадавшим от COVID-19 отраслям, предложено субсидировать процентные ставки по ранее выданным кредитам. Объем предоставляемой поддержки на одно предприятие малого и среднего бизнеса может достигать миллиона рублей.

Размер привлеченного кредита должен быть не менее 500 тысяч рублей. А договор заключен до 1 марта. Процентная ставка возмещается на момент уплаты платежей и составляет не более 6 процентов. Прием заявок с 1 июня начало региональное Минэкономразвития.

За новые товары поощрят

Среди мер государственной поддержки, которые помогут бизнесу встать на ноги при выходе из самоизоляции, в Пермском крае также начнет работать инвестиционный налоговый вычет.

Он позволит уменьшать сумму налога на прибыль на сумму инвестиций в создание или приобретение основных средств (машин, оборудования и некапитальных построек). Это налоговое послабление будет предоставляться только новым приоритетным инвестиционным проектам, в результате которых увеличивается выпуск продукции или качественно улучшаются ее характеристики. Срок действия этой льготы рассчитан до конца 2027 года.

Еще одна мера поддержки - введение пониженной ставки налога на прибыль в размере 10 процентов для региональных инвестиционных проектов. Это должно стимулировать создание в крае линий по выпуску новых товаров. Поддержка будет действовать до 2028 года.

Получить такую выгодную льготную ставку могут компании, зарегистрированные на территории Прикамья, не имеющие обособленных подразделений в других регионах и чья деятельность не связана с добычей нефти и газа, с их переработкой или транспортировкой, а также с выпуском подакцизных товаров.

Также предусмотрены субсидии для поддержки экспортеров малого и среднего бизнеса. Эти выплаты будут компенсировать до 50 процентов от общей суммы документально подтвержденных затрат, связанных с транспортировкой товаров на экспорт, но не более 1,5 миллиона рублей.

В Кузбассе вдвое сократили стоимость патентов для предпринимателей, включая торговлю, общепит

Патенты подешевели

В Кузбассе тоже вступил в силу новый пакет законов для снижения нагрузки на бизнес.

Вдвое сократили стоимость патентов для предпринимателей из 37 наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики (включая розничную торговлю, общепит, транспорт, парикмахерские, косметические салоны и другие).

А в Смоленской области дали возможность рантье уменьшить платеж по налогу на имущество (если он исчисляется от кадастровой стоимости объекта). Но для этого они должны предоставить скидку арендаторам своей недвижимости. Налог уменьшат на сумму снижения арендных платежей, но не более чем на 50 процентов.

Аналогичную меру поддержки одобрил и парламент Брянской области.