Почему мне перевели пособие не на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет

У меня две дочери: 8 и 16 лет. На младшую 10 тысяч получила, а на старшую данная выплата не полагается, почему? Ее ведь тоже надо кормить!

Наталия Толелева

18 мая одновременно на 4-х детей были поданы через МФЦ документы, деньги пришли только на троих. Почему? Куда обращаться?

Без подписи

Супруга подала через портал Госуслуг заявление о выплате на 3-х детей, а получила 10 тыс. за одного ребенка. Что делать, куда обращаться, где искать?

Игорь Викторович Иванников

Подала заявку 12 мая на ребенка на 10 т.р.. Вчера моим знакомым, которые подали заявку позже, деньги уже пришли, а мне нет. И писем нет от ПФР.

Ксения Владимировна Левицкая

Как сообщили в Минтруде, пособие в размере 10 тысяч рублей выплачивается единожды на каждого ребенка, который родился в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно. Оно не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. Обратиться за ним можно до 1 октября 2020 года, оставив заявление на портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. При оформлении выплаты потребуется указать сведения из свидетельства о рождении ребенка и реквизиты своего банковского счета, на который удобно получить деньги. В одном заявлении указываются данные сразу на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет, которые воспитываются в семье. В течение пяти рабочих дней информация проверяется, после чего в личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте ПФР поступит ответ. После этого в течение трех дней поступят деньги.

В Пенсионном фонде пояснили, что все вопросы и проблемы, связанные с начислением выплаты, решаются в индивидуальном порядке. Для этого нужно отправить письмо через электронный сервис online.pfrf.ru, который запущен специально для информационной поддержки и консультирования семей по выплатам на детей.