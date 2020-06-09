Почему мне перевели пособие не на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет

«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

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Новости проекта
Мишустин заявил о новых мерах по поддержке безработных 08.06.2020
Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона 08.06.2020
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Потерявшим работу родителям выделят средства на уход за первенцем 04.06.2020
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма 03.06.2020
АвтоВАЗ предоставил работникам здравоохранения скидку на все модели Lada 02.06.2020
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 02.06.2020
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики 02.06.2020
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Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми 02.06.2020
Минтруд: Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены уже на 15 млн детей 01.06.2020
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым 29.05.2020
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет 29.05.2020
Власти Москвы рассказали о правилах использования велопроката 29.05.2020
"Аэрофлот" объявил о введении антикоронавирусных мер для пассажиров 29.05.2020
Путин объявил новый комплекс мер поддержки занятости 27.05.2020
Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей 26.05.2020
Мораторий на пени за ЖКУ может быть отменен с июня 26.05.2020
В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19 26.05.2020
Как карантинные меры сказались на бизнесе в Подмосковье 26.05.2020
В Москве работают 88 из 131 МФЦ 25.05.2020
Летом в детсадах будут работать дежурные группы 22.05.2020
Принят закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса 22.05.2020
Пособия по уходу за детьми увеличены вдвое 22.05.2020
Материальная выгода от кредитных каникул не будет облагаться налогом 21.05.2020
С 25 мая начинает работать горячая линия по летнему детскому отдыху 21.05.2020
В ГИБДД Москвы рассказали, как будут работать после снятия ограничений 20.05.2020
Правительство продлило электронные больничные работающим пенсионерам до 29 мая 18.05.2020
Разработаны образцы документов для оформления отсрочки по аренде 17.05.2020
Министр труда рассказал, как получить выплату на детей от 3 до 7 лет 06.05.2020
Роспотребнадзор объяснил, как получить отсрочку платежей по кредиту 04.05.2020
Начались выплаты медикам за работу в условиях коронавируса 29.04.2020
Набиуллина назвала причины отказа в "кредитных каникулах" 24.04.2020
Экономика
09.06.2020 18:52
Текст: Елена Манукиян

Почему мне перевели пособие не на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет

У меня две дочери: 8 и 16 лет. На младшую 10 тысяч получила, а на старшую данная выплата не полагается, почему? Ее ведь тоже надо кормить!

Наталия Толелева

18 мая одновременно на 4-х детей были поданы через МФЦ документы, деньги пришли только на троих. Почему? Куда обращаться?

Без подписи

Супруга подала через портал Госуслуг заявление о выплате на 3-х детей, а получила 10 тыс. за одного ребенка. Что делать, куда обращаться, где искать?

Игорь Викторович Иванников

Подала заявку 12 мая на ребенка на 10 т.р.. Вчера моим знакомым, которые подали заявку позже, деньги уже пришли, а мне нет. И писем нет от ПФР.

Ксения Владимировна Левицкая

Как сообщили в Минтруде, пособие в размере 10 тысяч рублей выплачивается единожды на каждого ребенка, который родился в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно. Оно не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. Обратиться за ним можно до 1 октября 2020 года, оставив заявление на портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. При оформлении выплаты потребуется указать сведения из свидетельства о рождении ребенка и реквизиты своего банковского счета, на который удобно получить деньги. В одном заявлении указываются данные сразу на всех детей в возрасте от 3 до 16 лет, которые воспитываются в семье. В течение пяти рабочих дней информация проверяется, после чего в личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте ПФР поступит ответ. После этого в течение трех дней поступят деньги.

В Пенсионном фонде пояснили, что все вопросы и проблемы, связанные с начислением выплаты, решаются в индивидуальном порядке. Для этого нужно отправить письмо через электронный сервис online.pfrf.ru, который запущен специально для информационной поддержки и консультирования семей по выплатам на детей.

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