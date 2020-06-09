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09.06.2020 14:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура заинтересовалась прошлыми нарушениями Ефремова на дорогах

Текст: Иван Петров
Столичные прокуроры намерены поднять все административные материалы, в которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения, допущенные водителем Михаилом Ефремовым. Такое решение в надзорном ведомстве приняли после аварии, которую совершил известный актер в понедельник вечером на Смоленской площади.

Напомним, его черный внедорожник на скорости выехал на встречную полосу и врезался в минигрузовик доставки морепродуктов. В ДТП серьезно пострадал водитель курьерской службы. Его доставили в больницу, но рано утром во вторник он скончался.

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Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По расследуемому уголовному делу Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, но такая легкая мера пресечения была избрана, когда еще неизвестно было о гибели водителя-курьера. Вероятно, что мера пресечения будет изменена на более жесткую.

"Прокуратура города Москвы проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя - Михаила Ефремова, находившегося в момент вчерашнего ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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Отмечается, что, в частности, будет дана юридическо-правовая оценка прошлым ДТП, совершенным по вине Михаила Ефремова, и допущенным им на дороге административным правонарушениям. Отдельное внимание будет уделено тому, какие меры принимали в отношении правонарушителя уполномоченные сотрудники ГИБДД.

Чуть ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова.

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