"Российская газета" открыла банк вопросов о COVID

На сайте "Российской газеты" появился особый раздел: "Социальный банк вопросов о COVID-19". Мы собираем туда всю актуальную информацию о любых нововведениях в связи с эпидемией, в том числе о мерах поддержки населения и бизнеса. И, как всегда, мы готовы обеспечить обратную связь наших читателей с ответственными персонами, принимающими решения. В разделе можно отправить нам любой вопрос на любую тему, связанный с новой коронавирусной инфекцией, а мы подготовим ответ с помощью ведущих специалистов профильных министерств и ведомств.

Как организовать проживание работников в летних лагерях

"Работаю в детском оздоровительном лагере Волгоградской области слесарем-сантехником. Сегодня на внеочередном общем собрании персонала администрацией в лице директора ДОЛ было объявлено, что в течение всех смен отдыха, а это июнь, июль и август, сотрудникам нельзя покидать территорию лагеря. То есть постоянное проживание работников лагеря на его территории в период отдыха детей обязательно. Доплата при этом не предусмотрена. Насколько законны эти требования нашей администрации?" Сергей

В Роспотребнадзоре России подтвердили: в этом летнем сезоне действуют рекомендации о том, чтобы работники детских лагерей действительно не покидали их территорию в течение всей смены, хотя решение в каждом регионе принимают местные власти. Ответ по организации работы и ее оплаты в таких условиях по просьбе "Российской газеты" подготовили эксперты Министерства труда и соцзащиты России.

В условиях пандемии и специфики деятельности учреждений в отношении работников могут применяться ограничительные мероприятия, предусматривающие особые условия работы организаций, в том числе временное проживание в организации работников (обсервация).

Продолжительность рабочего периода одновременно с проживанием, так называемой рабочей смены, устанавливается локальными нормативными актами с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В случае введения ограничительных мер и особых условий работы работникам необходимо осуществлять дополнительные выплаты или оговаривать иные формы поддержки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размер которых может устанавливаться коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

При применении ограничительных мероприятий, предусматривающих особый характер работы в организации, между работником и работодателем необходимо заключить также дополнительное соглашение, в рамках которого следует определить соответствующие условия работы и ее оплаты, компенсации.

Когда откроют парикмахерские

Где и когда можно посетить парикмахерские людям старшего возраста (65+)? И если они работают по записи, а пенсионеры не знают, как это делать? Роман Ларин

- Парикмахерские, как и другие предприятия сферы услуг, открывают после ограничений, связанных с эпидемией, по решению региональных властей. Сроки зависят от эпидемической ситуации в конкретном регионе, городе. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев разрешил открыть салоны красоты 3 июня. В Татарстане парикмахерские начали принимать клиентов во второй половине апреля, а в Калининградской области, Пензе и некоторых других регионах - в середине мая. В Москве начало работы салонов красоты определили на 9 июня.

При этом вне зависимости от региона парикмахерские после отмены ограничений должны работать по новым правилам. Такие рекомендации подготовил Роспотребнадзор. В частности, ведомство рекомендует:

- измерять температуру у всех сотрудников до начала работы;

- отстранять от работы работников с повышенной температурой, признаками ОРВИ;

- не допускаются к работе сотрудники без медосмотра, старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом, беременные;

- всем сотрудникам нужно носить защитную одежду (пижаму, халат, шапочку), а также маску (респиратор) и перчатки - и регулярно их менять;

- проветривать помещение каждые два часа или после каждого посетителя;

- обслуживать клиентов с учетом разметки для дистанции не менее 1,5 м;

- клиентам запрещено предлагать чай и кофе, а сами работники могут обедать только в специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук;

- после каждого клиента обрабатываются все контактные поверхности, дезинфицируются инструменты;

- клиенты принимаются только по предварительной записи, чтобы не было очередей, с интервалом не менее 20 минут на уборку.

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В Роспотребнадзоре не уточнили, каким образом осуществляется предварительная запись. Но, как правило, большинство парикмахерских проводят ее по телефону. Так что записаться на стрижку совсем не сложно, в том числе и людям старшего возраста.

Как оплачиваются отмененные рабочие дни 6-8 мая

Как оплачиваются отмененные рабочие дни 6-8 мая работающим пенсионерам 65+? Григорий.

Если работающий гражданин старше 65 лет был переведен на удаленный формат работы в период нерабочих дней, то включение в трудовой договор дополнительных условий о работе вне места расположения работодателя в связи с распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ, разъяснили в Роструде. Соответственно, если работник трудился полное время и выполнял объем работы, то причин для снижения работодателем заработной платы нет.

Если в период нерабочих дней работнику старше 65 лет в связи с введением ограничительных мер карантинного характера был оформлен листок нетрудоспособности, то данные дни оплачиваются по правилам оплаты листков нетрудоспособности.

Если на организацию, в которой трудится работник старше 65 лет, распространялось действие указов президента России о нерабочих днях, то за ним сохранялась заработная плата (включая все стимулирующие и компенсационные доплаты), которую работник получил, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате).

Поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, в обоих случаях заработная плата начисляется в обычном, а не повышенном размере.

Правда ли, что для лечения в больнице придется делать тест на коронавирус

Слышала, что теперь при направлении на плановое лечение в стационар предварительно придется сдавать анализ на коронавирус. Это правда? Елена.

В минздраве пояснили, что теперь не ранее чем за семь дней до плановой госпитализации медучреждения будут обследовать пациентов на COVID-19: брать мазок из носо- и ротоглотки. Обязательным становится осмотр врачом-терапевтом, а детей - педиатром, бесконтактное измерение температуры и уровня насыщенности крови кислородом, а при наличии показаний - обзорная рентгенография и КТ легких.

Кроме того, подчеркнули в минздраве, на "скорой" появятся бригады для пациентов, обратившихся в службу с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией.