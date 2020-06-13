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13.06.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Нужно ли будет посетителям кафе носить маски

Текст: Екатерина Петрова
Российские регионы постепенно снимают ограничения на работу предприятий кафе и ресторанов. На первом этапе для посещения отрываются летние веранды. 12 июня они открылись в Подмосковье, а с 16 июня откроются и в Москве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рекомендации по открытию и приему посетителей специалисты Роспотребнадзора пока дали только для стационарных заведений, а вот для летних веранд в столице отдельных инструкций пока нет, рассказал "Российской газете" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Уточнить детали работы площадок на свежем воздухе в ближайшие дни, кроме санитарного ведомства, должны региональные власти.

Фото: Александр Зеликов/ТАСС
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Одно из главных условий - грамотная рассадка гостей за столиками, за счет которой удастся соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Сотрудники кафе и ресторанов будут встречать посетителей в масках, интересоваться их самочувствием. Гостям также предложат обработать руки дезинфицирующими средствами.

Обслуживать посетителей официанты будут в обязательном порядке в масках. Придется ли гостям также во время пребывания на летней веранде находиться в масках - этот вопрос должны уточнить в Роспотребназдоре, пояснил Бухаров. По его словам, такие нюансы следует четко прописать - иначе рестораторам не избежать крупных штрафов (до 500 тысяч рублей).

Те заведения, у которых нет летних веранд, откроются во вторую очередь - с 23 июня. Большинство рекомендаций они готовы соблюдать, уже сейчас активно готовятся к открытию, отметил Бухаров. К примеру, требуется иметь пятидневный запас масок, перчаток и моющих средств. Кроме того, есть рекомендация о централизованном сборе использованных масок в герметичные пакеты. По мнению Бухарова, эти нормы требуют корректировки, так как не влияют на безопасность работы.

К тому же те средства, которые заведения сейчас вкладывают для соблюдения всех рекомендаций, в ближайшее время окупить будет непросто. По словам Бухарова, пока нет понимания, готовы ли люди вернуться к прежнему образу жизни и снова начать активно ходить в кафе, рестораны.

"Люди соскучились по взглядам, запахам, эмоциям, которые можно получить за пределами дома и которые дарят рестораны. Я думаю, что гости будут возвращаться в те места, которые любили и часто посещали до пандемии", - говорит ресторатор, совладелец фуд-холла Максим Попов. Основная задача - подойти к открытию с полной ответственностью, чтобы гости чувствовали себя в полной безопасности. Отдельных ширм, защитных экранов для этого не потребуется. Дело в том, что в ресторанах сегодня установлены мощные системы вентиляции и фильтрации - по факту они "отвечают" за обеззараживание воздуха в помещениях.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Кстати

Необходимость соблюдать дистанцию вдохновила предпринимателей на запуск новых концептов кафе и ресторанов. Так, стали появляться столики на двоих в закрытых колбах. Заказы гостям передают через специальные окна, без личного общения с официантами, рассказал доцент Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Алексей Свищев. В Нью-Йорке, где так популярна концепция отдыха в парках и на лужайках, мэрия разметила газоны кругами, внутри которых один или несколько человек могут безопасно отдыхать.

В некоторых европейских городах большие площади отдают на откуп бизнесу. К примеру, в Вильнюсе все центральные площади могут использовать предприниматели - для открытия уличных веранд кафе и ресторанов. В Милане мэрия приняла решение закрыть часть маршрутов общественного транспорта. Улицы и площади, где такие маршруты проходят, также отданы для открытых кафе, ресторанов, создания пешеходных зон.

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