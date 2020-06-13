Пособия и выплаты будут назначать без справок

Задачу упростить получение социальной помощи поставил президент РФ Владимир Путин.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. В том числе это касается поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет. Обмениваться необходимой информацией будут Фонд социального страхования, Пенсионный фонд России, Росреестр и ФНС.

До сих пор у органов исполнительной власти не было доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительных запросов определить, нуждается ли гражданин в социальной поддержке. Данным распоряжением предусматривается расширение перечня информации, которой указанные органы смогут пользоваться для назначения выплат.