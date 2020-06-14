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14.06.2020 20:42
Рубрика: Власть

Семейный доход

Кабинет министров упростил получение мер социальной поддержки
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8182)
Кабмин исполнил поручение главы государства упростить для граждан получение пособий и выплат. Собирать справки больше не потребуется - такое распоряжение в конце прошлой недели подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, кабмин на своем заседании распорядился выделить регионам дополнительные средства, чтобы они, в свою очередь, смогли помочь гражданам в условиях экономических сложностей.
Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россиянам не придется собирать справки для получения пособий и соцвыплат. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россиянам не придется собирать справки для получения пособий и соцвыплат. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россиянам не придется собирать справки для получения пособий и соцвыплат. Фото: РИА Новости

Задачу упростить получение социальной помощи Владимир Путин поставил в начале марта. Президент тогда заявил, что предоставление нового ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет должно быть необременительным для граждан.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Распоряжение кабмина коснулось получения не только этого конкретного пособия, но и мер соцподдержки в целом. Как уточнили в пресс-службе правительства, необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. Обмениваться необходимой информацией будут Фонд социального страхования, Пенсионный фонд России, Росреестр и ФНС.

До сих пор у органов исполнительной власти не было доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительных запросов определить, нуждается ли гражданин в социальной поддержке. Данным распоряжением предусматривается расширение перечня информации, которой указанные органы смогут пользоваться для назначения выплат.

Система выплат по-новому - без бюрократии - начнет работать с 1 июля

Ранее ускорение получения пособий прокомментировал министр финансов Антон Силуанов. Он уточнил, что семьям для назначения выплат не нужно будет, к примеру, представлять сведения о доходах. "Это все должно быть просто - обращение в онлайн-режиме, после чего налоговые органы соберут всю необходимую информацию, на основании которой органы соцзащиты будут принимать дальнейшие решения", - пояснил министр. Система выплат по-новому - без бюрократии - начнет работать с 1 июля текущего года, сказал Силуанов.

За пособиями можно будет обращаться через портал госуслуг или подать заявление в МФЦ, сообщил, в свою очередь, глава минтруда Антон Котяков.

Напомним, что ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет установили с 1 июня для семей, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты, как сообщалось, будут в размере половины прожиточного минимума в регионе (в среднем это 5500 рублей).

С июля повысятся доходы некоторых пенсионеров

Кроме того, в связи с распространением коронавируса в России были введены и другие меры материальной помощи. В частности, была установлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, а семьям с детьми до трех лет полагается по 5 тыс. руб. в течение трех месяцев. Для потерявших работу в период с 1 марта максимальное пособие по безработице выросло до 12 130 рублей, минимальное - до 4500 рублей. При этом размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан повышен в два раза - до 6750 рублей.

Заседание кабмина на прошлой неделе также отчасти было посвящено мерам соцподдержки, а именно деньгам на эти цели. Правительство приняло решение направить в 19 регионов более 12,5 млрд рублей на выплату пособий семьям с детьми от трех до семи лет. Это в дополнение к 105 млрд рублей, уже предусмотренным в бюджете РФ. Увеличение объема субсидий позволит в полном объеме осуществить выплаты на 890 тыс. детей дополнительно, сообщили в правительстве.

Фото: iStock
Больничные и пособия будут рассчитывать по-новому

Кроме того, кабмин выделил средства на развитие десяти проблемных регионов - на реализацию их индивидуальных программ в течение трех лет направляется более 26 млрд рублей. 16 млрд рублей пойдут на компенсацию снижения доходов и выплату зарплат в федеральных учреждениях образования, науки и здравоохранения. Одной из тем заседания стали поправки в Трудовой кодекс, которые также посвящены оплате труда бюджетников. Они позволят исключить необоснованный разброс в зарплатах сотрудников, сообщил Михаил Мишустин. В первую очередь это коснется медиков, но кабмин сможет принять решение и по поводу других категорий. Поправки были разработаны по поручению президента, рассказал премьер-министр.

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