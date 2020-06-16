Факторинг и краудфандинг: как бизнесу восстановиться после пандемии

Для поддержки малого и среднего предпринимательства в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики предлагается включить услугу банковского факторинга. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время заседания комиссии Госдумы по вопросам МСП. Суть услуги заключается в том, что компания может получить беззалоговый заем от банка и направить его на восстановление оборотного капитала. Спрос на факторинг будет расти и станет серьезным подспорьем для поддержки предпринимателей после пандемии, уверен эксперт. Не исключено, что такая услуга в перспективе по популярности будет уступать только льготному банковскому кредитованию.

Развитие краудфандинговых платформ - еще один инструмент, направленный на поддержку бизнеса. Мера будет особенно актуальна для тех, кто начинает дело с нуля. При помощи краудфандинговой платформы - с 1 июля вступает в силу норма, которая регулирует работу таких площадок, - можно будет собирать средства на запуск конкретного бизнес-проекта. По словам Мамуты, это еще одно перспективное направление, которое популярно за рубежом.

Другое предложение связано с банкротством компаний - необходимо менять подход к этой процедуре, считает заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. По ее мнению, такую процедуру наиболее корректно рассматривать, как инструмент финансового оздоровления, особенно в кризисный период. Сейчас же компании, которые объявляют себя банкротами, нередко должны доказывать непреднамеренность действий. Более того, из-за этого их включают в зону риска.

"Банкротство, особенно в периоды восстановления экономики, не должно становиться инструментом дискриминации", - уверен Михаил Мамута, отметив, что это нормальное рыночное явление.

Проанализировать ведомствам эффективность помощи малого и среднему бизнесу позволит создание единого реестра получателей мер господдержки, отмечает Татьяна Илюшникова. Будут систематизированы все меры поддержки, которые предоставляются на уровне регионов. На основании этих данных можно будет строить сервисы "второго уровня". К примеру, создавать единые подходы к скорингу - системе, которая позволит кредитным организациям оценивать платежеспособность, финансовую устойчивость заемщиков.