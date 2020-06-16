Лето, отпуск, море... Ожидается, что с 1 июля можно будет свободно путешествовать по стране. А куда уже сейчас можно отправиться на лечение и во сколько обойдется курсовка, "Российской газете" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Майя, какие сейчас варианты предлагают наши туроператоры? Где можно будет бюджетно отдохнуть?

Майя Ломидзе: Одна из самых главных сложностей этого сезона, что нельзя запланировать свой отдых заранее. Система бронирования работает, можно уже сейчас выбрать себе место размещения в Краснодарском крае, в Крыму, в Алтайском крае в ряде санаториев начали принимать первых гостей из других регионов. Но везде пока есть оговорка, что расписание может быть изменено и тур перенесен. Поэтому туроператор и клиент, как правило, только фиксируют намерение: первый, что он намерен исполнить запрос, а второй, что готов поехать. Даже деньги, как правило, не везде принимаются в счет оплаты тура.

Что касается затрат на размещение в санаториях и билеты, то они, по нашим оценкам, сопоставимы с прошлым годом. Это очень важно, потому что повышение стоимости поездки на лечение не все наши туристы сейчас потянут.

Санаторий в Белокурихе уже открыт и принимает первых отдыхающих. На Черноморское побережье тоже можно отправиться по курсовке. Какие документы нужно будет собрать перед поездкой в санаторий?

Майя Ломидзе: Действительно, многие санатории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края уже работают. Но не все. Список открытых санаториев есть на сайтах регионов или городов. И необходимо сверяться с этим перечнем. В Краснодарском крае это около 200 санаториев. В Ставропольском - примерно столько же. То есть сейчас наибольшее преимущество у тех, кто как раз планировал отдых в санатории. Но санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора.

Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка - об санэпидокружении. Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки. Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту. Ведь санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок.

Поэтому на авось я бы не рассчитывала. И не думала бы: вот две справки есть, а третью мы там как-нибудь оформим. Нет, это неработающая схема. Мы рекомендуем неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора для того, чтобы отдых состоялся. Это очень важно.

А дикарем, как раньше, можно поехать?

Майя Ломидзе: Очень хороший вопрос. Конечно, есть частный сектор. Но я хочу подчеркнуть, что в том же Краснодарском крае режим самоизоляции продлен до 21 июня. Это значит, что в регион могут ехать те, кто там прописан. И те, кто собирается остановиться в санатории.

Нам звонил один человек, который был очень расстроен. Он сказал, что пытался договориться, но его не пустили. Причем он был владельцем недвижимости в районе Сочи. Дом там. Но прописки не было. Поэтому, что касается отдыха в частном секторе, конечно, такая возможность остается, но не сейчас, а чуть попозже, когда ограничения будут сняты окончательно.

Пожалуй, самая больная тема для родителей - куда отправить ребенка на лето. Почти все детские лагеря до июля закрыты. Что делать?

Майя Ломидзе: Я бы не стала этим летом рассчитывать на лагеря. Хотя в регионах стараются придумать разные варианты, как занять детей во время каникул. Но до конца июня отправить ребенка куда-то отдохнуть не получится. В ближайшее время реальным представляется только один вариант детского отдыха - со взрослыми. Если есть возможность, можно снять где-то неподалеку дачу на лето. Это, конечно, на усмотрение семьи. Но я бы посоветовала выбрать место, где поблизости есть медицинский пункт, до которого можно быстро добраться.

А что в этом году с речными круизами? Они вообще планируются?

Майя Ломидзе: Да, ожидается их возобновление. Опять же, с подробным расписанием нужно ознакомиться на сайте речных компаний. Но не в июне, а позже.