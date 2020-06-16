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Пригожин объяснил, зачем Наталье Орейро российское гражданство

Новости
    16.06.2020, 10:57
Текст:   Олег Усков

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин, чей экспертный уровень уже готов приблизиться к уровню Лозы, выдвинул свои предположения касательно того, зачем уругвайской певице и актрисе Орейро российской гражданство.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Напомним: о том, что артистка подала документы, стало известно накануне.

Как отметил продюсер в комментарии радио "Говорит Москва", Наталья могла подать документы на оформление российского гражданства из-за особого налогового статуса для артистов, действующего в нашей стране.

Впрочем, все их прелести могут оценить только те, кто жил на Западе. А кто на Западе не жил - те "не знают, что такое там жить, платить налоги", - заметил Пригожин.

Но не только в финансовом вопросе дело. Есть и другие факторы. Например, у наших людей "еще присутствует сентиментальность от прошлого" и "вот эта гостеприимность, особенно к иностранным гражданам", - полагает продюсер. По мнению которого именно благодаря этому многие из приехавших в Россию зарубежных знаменитостей находят здесь спокойствие.

Тем более что Орейро пользуется в России давней, большой и преданной любовью. То и дело трогательно отвечая нашей стране взаимностью.

При этом в прошлом году на телешоу Наталья заявила, что чувствует себя "более русской, чем Жерар Депардье", российское гражданство имеющий. Ну или почти русской.

Наталия Орейро родилась в 1977 году в Монтевидео. Актерскому мастерству начала учиться в восемь, в двенадцать уже снималась в рекламе. Подростком дебютировала в "мыльной опере" "Непокорное сердце". Первая слава пришла в 1997-м благодаря сериалу "Богатые и знаменитые".

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