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17.06.2020 17:06
Рубрика: Экономика

Гостиницы, кафе и салоны красоты получат субсидии на маски и термометры

Текст: Игорь Зубков
Фитнес-центры, гостиницы, кафе и рестораны, салоны красоты и химчистки получат субсидии на организацию "входного фильтра" с термометрией, организацию соблюдения социальной дистанции персонала и гостей ‎(1,5-2 метра), приобретение масок и перчаток для сотрудников, а также на выполнение других мер, предусмотренных рекомендациями Роспотребнадзора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект постановления правительства об этом Минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения. Субсидии также планируется распространить на социально ориентированные НКО, работающие в сфере дополнительного образования. Субсидии будут предоставляться по ОКВЭД, полный список приведен в проекте постановления.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Размер субсидии будет складываться из 15 тысяч рублей на так называемые первоначальные расходы и произведения 6,5 тысячи рублей на число работников в мае 2020 года. Индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, получат по 15 тысяч рублей.

Размер первоначальных субсидий исходит из затрат на покупку бесконтактного термометра (5 тыс. руб.), диспенсера для антисептика для рук (4 тыс. руб.), 20 л антисептика для рук (2 тыс. руб.) и такого же объема дезинфицирующих средств для обработки помещений (2 тыс. руб.), а также устройства разметки и подготовки рабочих мест (экраны, лента и пр. - 2 тыс. руб.).

Объем субсидии на текущие расходы - 6,5 тыс. руб. на сотрудника - определен из расчета расхода в течение дня пяти масок, одной пары перчаток, 0,5 л антисептика для рук и 1 л дезинфицирующего средства для обработки помещения на одного сотрудника.

Фото: iStock
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Предполагается, что механизм получения субсидий на дезинфекцию будет таким же, как по субсидиям на поддержку занятости: с 15 июля по 15 августа в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС нужно будет подать заявление, налоговая служба в течение трех рабочих дней определит размер субсидии (число работников ФНС определит сама по данным о страховых взносах Пенсионного фонда РФ) и включит заявителя в реестр на выплаты. Федеральное казначейство перечисляет субсидию также не позднее трех рабочих дней после получения реестра.

Согласно проекту плана восстановления экономики, с которым ознакомилась "РГ", на внедрение механизма поддержки ИП и субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей в связи с расходами, понесенными на обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, во второй половине года планируется потратить около 20 млрд рублей.

Экономика Бизнес Правительство Роспотребнадзор

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