Нынешний прием - уникальный: впервые абсолютно все документы абитуриенты будут подавать в формате онлайн, и до начала Единого госэкзамена, который начнется у выпускников школ только 3 июля. Когда лучше подавать документы - до или после ЕГЭ? Как будут проходить вступительные испытания в творческих вузах? Сохранится ли в вузах дистанционное обучение в новом учебном году?

Эти и другие вопросы приемной кампании-2020 обсудили на совете экспертов, прошедшем в "Российской газете" в онлайн-формате ректоры московских и региональных вузов.

Документы на поступление можно подавать с 20 июня по 17 августа. Последний ЕГЭ - 8 августа. Стоит ли, не дожидаясь результатов экзамена, загружать документы в электронные системы вузов? Или все-таки лучше сдавать сразу "полный комплект"?

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ: У школьников и их родителей был очень сложный, стрессовый период. И сейчас я бы советовал не торопиться. Пусть все документы будут на руках. От того, подадите вы их неделей раньше или позже, по частям или комплектом - не так важно. Мы будем рассматривать только полные комплекты, с результатами ЕГЭ. Планируем работу приемных комиссий в режиме нон-стоп до сентября.

Виктор Кокшаров, ректор УрФУ: Только получив результаты ЕГЭ, выпускники смогут взвесить свои шансы и понять, в какой из вузов они могут пройти. Ведь у каждого университета свой проходной балл. Поэтому без спешки, после сдачи ЕГЭ - добро пожаловать. Мы открыли прием документов чуть раньше - с 17 июня и уже ждем документы от тех, кто сдавал единый в прошлом году, а также от выпускников учреждений среднего профобразования и иностранцев. Прием и зачисление в этом году мы действительно будем вести чуть ли не до начала сентября. Ничего страшного в этом нет. Это проблема для приемных комиссий, которым придется работать без отдыха: в УрФУ ежегодно подают заявления на поступление более 20 тысяч человек. Из них мы набираем почти 6,5 тысяч человек на бюджет и примерно 5 тысяч - на контракт. Но абитуриентам не нужно волноваться - все успеем.

Сергей Шлык, ректор РостГМУ: У медвузов своя специфика - большой целевой набор. У нас, например, это 75 процентов бюджетных мест. Надо думать, как заключить договор, с какой больницей, получить целевое направление. А вот большой разницы, когда сдавать документы, думаю, нет. Все равно результаты ЕГЭ мы потом получим и добавим к личному делу абитуриента.

Игорь Реморенко, ректор МГПУ: Я бы рекомендовал абитуриентам обязательно подавать документы в пять вузов на три направления подготовки в каждом. Чтобы подстраховаться. А когда начнется зачисление, по рейтинговым спискам выбрать оптимальный для себя вариант. Жаль, что не будет очных встреч с абитуриентами. Мы в МГПУ проводили "ночь приемной кампании" для неформального общения с ребятами: смотрели фильмы, обсуждали, что происходит в образовании, рассказывали об университете.

Дмитрий Суслов, и.о. проректора по учебной работе НГК им. Глинки: Консерватория к ЕГЭ привязана минимально. С результатами Единого к нам поступает не более 3 процентов от общего числа абитуриентов. Поэтому мы 20 июня открываем прием, и какой-то необходимости ждать у большинства абитуриентов нет. Для нашей приемной комиссии лучше, чтобы документы не приносили в последний момент. Тогда, в случае какого-то сбоя электронной системы, будет запас времени. Что касается творческих испытаний, у нас есть право принимать их в разное время. Не исключен вариант, что тех, кто поступает в магистратуру, мы прослушаем раньше, чем абитуриентов бакалавриата и специалитета. Следите за сайтом, там будут опубликованы все сроки.

Впервые в этом году электронные системы вузов столкнутся с такой массовой подачей документов. Вдруг что-то "зависнет"? Есть ли у вузов "план Б" на этот случай?

Николай Кудрявцев: Таких форс-мажорных ситуаций мы не ожидаем. В МФТИ и в предыдущие годы абитуриенты могли подавать все документы в режиме онлайн, за исключением заявления. Наши IT-специалисты говорят, что сбоев быть не должно.

Виктор Кокшаров: На сайте УрФУ уже несколько лет работает "личный кабинет" абитуриента, через который ребята могут подавать свои заявления, отсканированные документы. Сервис к этому готов. Кроме того, в этом году есть еще один "вход", федеральный - через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" на портале Госуслуг. Правда, он пока только для тех, кто поступает на очную форму обучения с результатами ЕГЭ. Но это разгрузит университетскую электронную систему. В целом мы готовы к любому стечению обстоятельств.

Игорь Реморенко: Если есть результаты ЕГЭ, и абитуриент не участвует больше ни в каких дополнительных вступительных испытаниях, проблем возникнуть не должно: мы и раньше принимали "образы документов", сканы. Некоторые сложности могут появиться у выпускников колледжей и техникумов, которым вместо ЕГЭ нужно пройти дополнительные вузовские испытания. Магистрантам тоже без экзаменов не обойтись. Возможно, проблемы будут там, где не удалось настроить систему идентификации личности и контроля за сдачей экзаменов - прокторинг.

Сергей Шлык: Ростовский мед к приему готов. Но понимаем: нагрузка будет выше. Самый главный вопрос: как на сто процентов быть уверенными в знаниях абитуриентов на дополнтельных испытаниях? Какая бы система прокторинга не была, все равно накладки будут.

А как в творческих вузах? Достаточно ли будет, например, записи голоса абитуриента?

Дмитрий Суслов: Вступительные экзамены для пианистов, вокалистов, художников, актеров в онлайн-формате не полноценны. В нынешней ситуации запись - единственный выход, так получается более качественный звук, чем во время онлайн-трансляции. Но запись должна идти непрерывно и так, чтобы было видно руки, лицо, инструмент. Если нам все же разрешат проводить очные испытания, то это будут отдельные аудитории, продуманный график для абитуриентов. Проблема в том, что в этом году не все абитуриенты смогут лично приехать на экзамены. Например, из Казахстана, Таджикистана, Китая, Кореи.

В этом году в центральных вузах будет больше ребят из регионов?

Игорь Реморенко: Мы в первую очередь ждем увеличения бюджетного приема среди магистров. В этом году по понятным причинам большие изменения на рынке труда. Многие специалисты планируют скорректировать свою карьеру: выбрать что-то, связанное с менеджментом, консалтингом. В МГПУ есть такие магистерские программы. В ближайшие два года планируем ввести примерно 800 новых мест в общежитиях. Так что комфортные условия для ребят из регионов обеспечим. Кстати, не все знают: те, кто получил диплом 10-12 лет назад, до разделения на бакалавриат и специалитет, могут рассчитывать на бюджетное место в магистратуре.

Николай Кудрявцев: В МФТИ традиционно 75 процентов абитуриентов и студентов не из Москвы. Приезжают действительно со всей России. В этом году, думаю, ситуация для нас не сильно изменится. Мы стремимся со "своими" ребятами знакомиться еще до приема. Наши студенты-аспиранты консультируют школьников дистанционно. Скажу так: кто хочет поступить на физтех, обязательно поступит, и не важно, из какого ты города.

Виктор Кокшаров: Мы принимаем абитуриентов примерно из 60 субъектов РФ ежегодно. Некоторый рост числа заявлений от тех, кто проживает в нашем регионе, либо в соседних, произойдет. А вот иностранных абитуриентов будет меньше. Но мы развиваем сетевые формы образования, программы двойных дипломов. Первые два года ребята учатся у себя, а на следующие два приезжают в Екатеринбург. Думаю, многие вузы в ближайшее время сделают упор на развитие таких форматов сотрудничества.

В этом году много внимания медвузам. Ведь именно на медицинские направления будут выделены дополнительные бюджетные места?

Сергей Шлык: Наш прием - всего 1200 человек. Из них 700 - бюджетные места. Кстати, по бюджетному приему в медвузы Ростовский мед занимает третье место по России. Думаю, в этом году "отсеются" случайные абитуриенты. Все уже поняли, что медицинский вуз - это не только красивый халат, а серьезная и порой опасная работа, особенно сейчас, когда эпидемия. У нас полторы тысячи студентов работает в различных больницах, в том числе и там, где есть отделения для больных коронавирусом.

По итогам прошлого года МГПУ попал в 30-ку лучших вузов страны по среднему баллу ЕГЭ. Каким будет прием для будущих педагогов, что нового?

Игорь Реморенко: Два месяца обучения в дистанционном режиме показали: нам есть что совершенствовать. Все электронное обучение раньше, до пандемии, "работало" лишь на 7-8 процентов наиболее мотивированных студентов. Теперь же дистант коснулся всех. У нас в вузе даже целый курс появился: как учить, используя различные электронные средства. Самые интересные и полезные решения из цифрового опыта точно останутся в университетах в будущем. Ведь гораздо эффективнее записать лекционный курс, дать студентам возможность посмотреть его в удобное для них время, а семинарские занятия максимально сконцентрировать на обсуждении материал, чем быть просто "говорящей головой" в аудитории.

Вопрос от выпускницы этого года Алины Хасановой: "Изменится ли в этом году проходной балл для будущих педагогов"?

Игорь Реморенко: Общее число бюджетных мест на педагогическое образование в этом году подросло: через пять лет ожидается демографическим всплеск. Будет больше детей, которые пойдут в школу, а, значит, нужно больше учителей. Что касается проходного балла, то на разных профилях он разный. Если речь идет, например, об учителях иностранного языка, то балл, как правило, выше. Для учителей начальной школы - пониже. Безусловно, это зависит и от самого вуза, его уровня. Придется потратить несколько часов, чтобы проштудировать все те вузы, куда вы хотели бы подать заявление, посмотреть средние баллы за прошлые годы. А главное - ни в коем случае не бояться позвонить в приемную комиссию, и хорошенько попытать всех кто, кто там отвечает на вопросы.

Практически все вузы в этом году оставили цены на платных отделениях на уровне 2019 года

Вопрос от абитуриентов к ректору УрФу: "На многие гуманитарные специальности у вас в последние годы не более 5 бюджетных мест. Их, как правило, занимают льготники. Может, гуманитариям стоит сразу заключать договор на платное обучение?".

Виктор Кокшаров: На ряд направлений - гуманитарные, социальные науки, экономика, менеджмент - бюджетных мест явно недостаточно. А спрос большой. Идя навстречу абитуриентам, мы существенно снизили стоимость обучения на всех направлениях, оставив ее на уровне 2019 года, а для 29 направлений установили еще более низкую планку. Это самые популярные специальности, связанные, в том числе, с социально-культурным сервисом, экономикой, менеджментом. Так же у нас действуют различные скидки и гранты в зависимости от баллов ЕГЭ. В целом, абитуриент может сэкономить до 130 тысяч рублей в год. Вся информация о скидках и грантах есть на нашем сайте. Кстати, даже если вы уже подписали договор, но потом поняли, что хватает баллов на бюджет, его можно без проблем расторгнуть.

Николай Кудрявцев: Добавлю: практически все вузы в этом году оставили цены на платных отделениях на уровне 2019 года. В МФТИ не очень много контрактников, где-то 15 процентов от общего числа. Но и у нас есть гранты. Кроме того, работают комиссии по собеседованию. Там ученые, работодатели. Они общаются с абитуриентами, дают рекомендации. И даже если кто-то не дотянул до проходного балла, ребенок получает возможность учиться - за счет компенсации от компании, которая его рекомендовала. Если две сессии человек сдает без троек, то мы его "автоматом" переводим на бюджет.

Как университеты начнут учебный год? Станет ди дистант частью учебного процесса?

Дмитрий Суслов: Надеемся, что выйдем в аудитории. Конечно, в консерватории дистанционное обучение несопоставимо по качеству с очным. У нас большинство самых важных занятий - индивидуальные уроки педагога и студента, когда нужно обращать внимание на каждую мелочь: движение рук, дыхание.

Сергей Шлык: У нас в этом году дистанционного обучения будет намного больше, особенно по тем предметам, где не нужно индивидуального подхода. Конечно, хирурга на "удаленке" не обучишь, но какие-то исторические, вспомогательные дисциплины уйдут на дистант.

Виктор Кокшаров: Еще до пандемии мы примерно 20 процентов всего образовательного контента перевели на дистант с помощью онлайн-курсов, электронных ресурсов, различных виртуальных тренажеров. После пандемии планируем, что в цифре будет около 40 процентов. Наши исследования с Высшей школой экономики показывают: студенты лучше всего усваивают информацию, которая "подается" в смешанном формате: часть - онлайн, часть - вместе с преподавателем. Думаю, за этим будущее. Но на сто процентов в дистант мы никогда не перейдем.

Игорь Реморенко: В первую очередь, в дистанционный формат будут переходить какие-то рутинные вещи, которые можно освоить самостоятельно. Но не могу не отметить, как по-новому "развернулись" у нас некоторые творческие направления. Кто бы мог подумать, что хоровое дирижирование и хоровое исполнение разных песен через Zoom вдруг захватит мир! А мы видим, как это здорово получается. Конечно, это не заменяет очных занятий, но дает возможность творить, придумывать новое.

Николай Кудрявцев: Можно как угодно относиться к дистанционному образованию, но выбирать будем не мы, а нынешние школьники, завтрашние выпускники. Это новое поколение: по-другому себя ведут, иначе мыслят. Информационные технологии их уже изменили. Это вызов, и вузам, нужно его принять.