В поездах дальнего следования возобновили работу вагоны-рестораны

В поездах дальнего следования, в том числе в высокоскоростных "Сапсанах", вновь начали работать вагоны-рестораны и вагоны-бистро, сообщила пресс-служба "Российских железных дорог" (РЖД).

"В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные "Сапсаны", снова открывают двери для посетителей", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. В частности, посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов. Также ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют маски и перчатки.

В РЖД напомнили, что пассажиры также могут через проводника заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде.

Вагоны-рестораны были временно закрыты для посетителей в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 29 марта 2020 года в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.