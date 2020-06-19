Банк России снизит ставку по кредитам для поддержки МСП

Банк России с 22 июня понизит ставку по кредитам, которые направляет на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Процентная ставка снизится с 3,5 до 2,5% годовых, сообщил ЦБ. В Банке России уточнили, что понижение ставки касается не только новых, но и ранее предоставленных кредитов в рамках механизма поддержки МСП (с совокупным лимитом 500 млрд рублей).

При этом ЦБ сохранил подход, по которому дальнейшее изменение процентной ставки по полученным банком кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным банком субъектам МСП, по сравнению с ее значением на 1 апреля 2020 года.