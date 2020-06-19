Банк России снизит ставку по кредитам для поддержки МСП

Новости

Росморречфлот: Круизные перевозки в 2020 году снизятся на 70% 16:05
На Кубани нашли загадочную гробницу - ровесницу Египетских пирамид 16:02
Путин заявил об оперативном устранении дефицитов в пандемию 16:00
Бундестаг ФРГ разработал новую форму участия граждан в политике 15:59
Здания Минздрава, ФСИН и академии наук могут продать с аукциона 15:57
В Госдуме назвали последствия снижения ключевой ставки ЦБ 15:55
Спасатели подняли со дна Черного моря столетний якорь весом пять тонн 15:54
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану 15:53
В Ульяновске военные поздравили участника парада Победы 1945 года 15:40
Глава МЧС: Влияния вредных веществ на природу в Норильске нет 15:32
Путин заявил о переломе ситуации с разливом дизтоплива в Норильске 15:30
Минприроды: Ликвидация ЧП в Норильске прошла острую фазу 15:29
Ростехнадзор закончит проверку компаний в Арктике к 24 июля 15:23
Археологи выяснили, как кошки поссорили Рим и Византию 15:20
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса 15:19
В Подмосковье мужчины задержаны за сбыт фальшивых купюр 15:18
Умер актер Василий Стоноженко 15:04
В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны 15:03
Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского 15:03
В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод 15:03
Дени Вильнев возвращается в Будапешт, чтобы доснять "Дюну" 14:59
Lada Vesta лишили непопулярной комплектации 14:55
В гибели шестилетнего мальчика в Красноярске заподозрили подростка 14:47
Детские пособия и выплаты в период пандемии получили 25 млн детей 14:44
Калининградку задержали за попытку дать министру взятку в 15 млн рублей 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
19.06.2020 14:50
Рубрика: Экономика

Банк России снизит ставку по кредитам для поддержки МСП

Текст: Роман Маркелов
Банк России с 22 июня понизит ставку по кредитам, которые направляет на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Процентная ставка снизится с 3,5 до 2,5% годовых, сообщил ЦБ. В Банке России уточнили, что понижение ставки касается не только новых, но и ранее предоставленных кредитов в рамках механизма поддержки МСП (с совокупным лимитом 500 млрд рублей).

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Кабмин направил Путину обновленный план восстановления экономики

При этом ЦБ сохранил подход, по которому дальнейшее изменение процентной ставки по полученным банком кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным банком субъектам МСП, по сравнению с ее значением на 1 апреля 2020 года.

Экономика Бизнес Малый бизнес Госфонды и контрольные органы Центральный банк Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Путин заявил об оперативном устранении дефицитов в пандемию
В Кремле допустили корректировки списка гостей парада Победы
ЦИК: На онлайн-голосование по Конституции подано почти 950 тысяч заявок
Видео: Россия подняла истребители на перехват самолетов США
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
За сутки в России подтверждено 7972 случая COVID-19
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС