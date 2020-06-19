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19.06.2020 14:44
Рубрика: Экономика

Детские пособия и выплаты в период пандемии получили 25 млн детей

Текст: Елена Манукиян

Дополнительную поддержку в период пандемии получили родители свыше 25 млн детей, сообщили в Минтруде. В ведомстве пояснили, что речь идет о пособиях на детей до 3 лет и единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет. Всего на обе меры поддержки было переведено свыше 270,2 млрд рублей из федерального бюджета. Как рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, 207,5 млрд направлены на единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет, 62,7 млрд рублей перечислены на выплаты по 5 тысяч рублей с апреля по июнь родителям детей в возрасте до 3 лет.

Фото: iStock
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В Минтруде также напомнили, что оформить обе выплаты можно до 1 октября. Дистанционно подать заявление необходимо через портал Госуслуг. В нём потребуется указать сведения из свидетельства о рождении ребёнка и данные банковского счёта для перевода денег. Также можно обратиться в МФЦ или Пенсионный фонд.

При этом пособие в размере 10 тысяч рублей выплачивается единожды на каждого ребенка, который родился в период с 11 мая 2004 год по 30 июня 2017 года включительно. Оно не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Материальная помощь в размере 5 тысяч рублей полагается семьям с детьми младше трех лет, она назначалась на три месяца - апрель, май и июнь. Таким образом, общая сумма пособия составляет 15 тысяч рублей на каждого ребенка, который родился с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно. Пособие также не зависит от дохода семьи, не облагается налогами, не учитывается при назначении других мер поддержки.

Экономика Пенсии и пособия Пандемия коронавируса COVID-19 Декретные и пособия на ребенка

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