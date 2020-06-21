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21.06.2020 12:08
Рубрика: Госуправление

Бизнесу и гражданам покроют половину расходов при переводе авто на газ

Текст: Татьяна Замахина
Фото: photoxpress Фото: photoxpress
Фото: photoxpress

Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на природный газ (метан). Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что новый порядок подразумевает повышение в нынешнем году нормативов субсидирования в два раза - с действующих 30% до 60% общей стоимости работ.

Это коснется расходов граждан и предприятий малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей.

Затрагивает документ и общественный транспорт, а также коммунальную технику.

Принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на природный газ и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан, считают в кабмине.

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Государство делает ставку на газ - госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает увеличение объема потребления метана в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысячи газовых заправок.

Ранее издание РБК сообщало, что в Минэнерго предложили такой шаг в качестве антикризисной меры и пояснили, что переход на использование газомоторного топлива может значительно снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель. При этом еще 30% расходов граждан или бизнеса предлагалось компенсировать за счет маркетинговых программ компании "Газпром газомоторное топливо" (основной поставщик газа для транспорта). Автовладельцам, таким образом, останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.