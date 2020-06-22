Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

Летом дети много времени проводят на улице. Родителям советуют чаще объяснять детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица руками, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, так как таким образом можно легко занести инфекцию в организм. Нужно с самого раннего возраста приучать детей к соблюдению правил личной гигиены. Каждый раз после прогулки нужно искупать ребенка, чтобы смыть всю грязь и пыль с улицы.

При прогулках с детьми необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности носить маски (дети до 7 лет могут ходить без маски) и перчатки, особенно там, где гуляет много людей. При длительной прогулке - периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Брать с собой детей в магазин или общественные места специалисты Роспотребнадзора пока не советуют.

В ведомстве напоминают, что дети болеют коронавирусной инфекцией, хотя, в целом, по статистике, заболевших среди них меньше. "Дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, среди них много бессимптомного носительства и стертых форм заболевания. Поэтому у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется, несмотря на то, что возбудитель присутствует", - сообщили в Роспотребнадзоре. И добавили, что в силу скрытого характера течения болезни дети гораздо чаще оказываются источником инфекции, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой.