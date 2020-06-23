Глава РПЛ считает несправедливым решение провести матч "Сочи" - "Ростов"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин назвал несправедливым решение о проведении игры 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом". Об этом он заявил в интервью на телеканале "Россия-24".

В той встрече в составе ростовчан на поле вышли футболисты клубной академии, поскольку основная команда ушла на карантин из-за выявления коронавируса у шестерых игроков. Руководство РПЛ допустило перенос матча при согласии обоих клубов. Однако "Сочи" отказался, и игра состоялась, согласно календарю, 19 июня. В результате сочинцы победили со счетом 10:1.

"Клубы знали, что в календаре нет резервной даты. Мы планировали расписание с равными условиями для всех. У команд не было преимущества перед конкурентами, поэтому лига не рассматривала возможность переноса. Конечно, не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты вышли на поле против мальчишек. По-человечески это несправедливо. Но я восхищен тем, как мальчишки провели этот матч", - отметил Прядкин.

Позднее в аналогичной с "Ростовом" ситуации оказалось столичное "Динамо". Перед выездной игрой с "Краснодаром" сразу три футболиста "бело-голубых" заразились коронавирусом, из-за чего команда закрылась на карантин. Но в отличие от "Сочи" краснодарцы согласились с доводами динамовцев, и матч был перенесен на 19 июля.