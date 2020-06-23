Путин заявил о выделении регионам помощи на борьбу с последствиями пандемии

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить 100 миллиардов рублей регионам для компенсации расходов на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями. И такая же сумма дополнительно выделяется на обновление дорог.

Об этом глава государства заявил в телеобращении к россиянам.

- Эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение, мы это понимаем, - констатировал президент. - Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и о выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов Федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам.

Он поручил правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделив 100 миллиардов рублей, которые пойдут "плюсом" к тем двумстам миллиардам, о которых уже было объявлено ранее. "И тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями", - пояснил Владимир Путин.

При этом он призвал "внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки". Необходимо не ограничивать, а напротив поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития, отметил глава государства.

Кроме того, в текущем году такую же сумму - 100 миллиардов рублей - власти добавят на обновление региональной дорожной сети. "Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика", - пояснил президент.