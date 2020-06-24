Ощутимую материальную поддержку получили москвичи во время пандемии. Если вспомнить, что и существующие социальные выплаты из бюджета Москвы с начала года были увеличены, то помощь города стала играть в жизни жителей столицы еще более существенную роль.

Забота о ветеранах выражена конкретными мерами поддержки из городского бюджета. В частности, с 1 января проиндексированы им все ежемесячные выплаты на 5,6%. "Детям войны" впервые введена ежемесячная выплата в размере 1584 рублей. Ее получают порядка 62,5 тысячи горожан, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. В два раза увеличен размер выплаты в связи с 78-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск под Москвой - до 20 000 рублей.

Единовременную выплату к 75-летию Победы по 75 тысяч рублей получили ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы военнослужащих и бывшие несовершеннолетние узники фашизма. 50 тысяч - ветераны - труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники. Дополнительно к федеральной выплате из бюджета города ветераны получили по 25 тысяч рублей, труженики тыла - по 15 тысяч рублей.

Город заботится и о своих самых маленьких жителях. С 1 января все детские выплаты и пособия проиндексированы на 5,6%. Их получают около 1,5 миллиона семей, в которых проживают почти 2,1 миллиона детишек. Малообеспеченным семьям, кстати, теперь назначается и выплачивается ежемесячное пособие на ребенка до его совершеннолетия.

Забота о малышах, живущих в приемных семьях, в столице была всегда. В этом году выплаты на их содержание увеличены, и семья может получить от 17 424 до 29 040 рублей на каждого ребенка. Размер выплаты зависит от количества детей, их возраста и наличия инвалидности.

Не остались без внимания и семьи, попавшие в сложную ситуацию с доходами из-за пандемии. С 1 июня для неработающих матерей размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком повышен в два раза - с 3375 до 6752 рублей. До конца августа в городе выплачивается надбавка всем безработным на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3000 рублей в месяц.

Все, кто участвует в борьбе с COVID-19, получают городские и федеральные доплаты

По-настоящему экстренную помощь получили москвичи, которые из-за пандемии лишились работы и оказались без средств к существованию. С апреля по июнь повышен максимальный размер пособия по безработице до 12 130 рублей. Пособие оформляется максимально просто - через портал госуслуг. Вместе с этим безработные москвичи могут претендовать на региональную компенсационную выплату и получать 19 500 рублей - самую большую в стране. Помощь приходит быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств проходит от 3 до 5 дней.

Главные герои этого года - медики и соцработники. Все, кто участвует в борьбе с COVID-19 и рискует своей жизнью, получают городские и федеральные доплаты. Работникам городских учреждений соцзащиты деньги будут приходить с 15 апреля по 15 июля, а сотрудникам, обслуживающих москвичей на дому, - начиная с 26 марта по 30 июня.

Врачам стационарных организаций соцобслуживания установлена надбавка 40 тысяч, а в случае выявления в организации коронавируса - до 60 тысяч рублей. Для социальных и педработников, специалистов по работе с семьей и реабилитации, среднего медицинского и административного персонала - 25 тысяч, а при работе с заболевшими - 35 тысяч. Для младшего персонала доплаты - 15 и 20 тысяч, для технических работников - 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Социальным работникам дополнительно выплачивают 25 тысяч рублей, специалистам (помощникам) по уходу сторонних организаций - 20 тысяч, в случае выявления вируса в организациях - 25 тысяч.

Выплату в размере 25 тысяч рублей получают все сотрудники организаций соцобслуживания, которые работают и помогают москвичам на дому. Кроме того, доплата в размере 100 процентов оклада в месяц положена сотрудникам пансионатов для ветеранов труда, психоневрологических интернатов, центров содействия семейному воспитанию, переведенным на непрерывный, то есть сменный режим работы. "РГ" публикует список тех, кто и в каком размере может рассчитывать на пособия и выплаты в 2020 году.