Адвокат объяснил заявление об усыновлении Ефремовым детей погибшего в ДТП

"Он готов любым способом поддержать детей Сергея Захарова, в том числе обеспечивать их материально до конца своей жизни. Может обсуждаться и вопрос об их юридическом усыновлении для более успешного решения всех этих вопросов", - цитирует ТАСС Пашаева.

Адвокат добавил, что на такие шаги его подзащитный готов пойти не для того, чтобы откупиться, а в связи с тем, что сильно переживает сложившуюся ситуацию.

Правда, чуть позднее пошло опровержение или уточнение по ранее опубликованной информации. Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов готов "максимально позаботиться об оставшихся без отца детях, но не усыновлять их по документам". Об этом защитник сказал РИА Новости на просьбу прокомментировать ранее сделанное скандальное заявление.

Стоит напомнить, что на днях Федеральная палата адвокатов (ФПА) призвала адвокатов придерживаться принципов корпоративной этики при выступлениях в СМИ по поводу ДТП с участием Михаила Ефремова.

Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в районе Смоленской площади.

Внедорожник под управлением актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном интернет-магазина по доставке морепродуктов. Управлявший фургоном 57-летний курьер Сергей Захаров на следующее утро скончался от полученных в аварии травм. Экспертиза показала, что Ефремов был не только пьян, но и под действием наркотических веществ. В его крови обнаружили канабиноиды и кокаин. По этому факту расследуется отдельное уголовное дело о распространении наркотиков. Михаил Ефремов по нему проходит в статусе свидетеля.

По основному делу - о смертельном ДТП - актеру грозит до 12 лет колонии. Но не исключается и назначение условного наказания, так как преступление было совершено впервые.