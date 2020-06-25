Минтруд: Новые поправки защитят права работников на удаленке

Права работников должны быть защищены, где бы они ни работали, объявил министр труда Антон Котяков в ходе обсуждения подготовленных поправок в Трудовой кодекс с членами партии Единая Россия, прошедшего в онлайн-формате.

"Особое значение трудового законодательства - равная защищенность прав работников, где бы они ни работали, - сказал министр. - Практика показала, что действующие правовые нормы не в полной мере учитывают сложившиеся практики привлечения к труду".

По словам Антона Котяков, в период пандемии 90% обращений в Роструд были связаны именно с консультациями по организации удаленной работы.

Как показала практика, при удаленке возникают вопросы с соблюдением трудового графика сотрудников, переработками, сложности с обратной связью от работодателей. Особенно острой проблема стала в связи с оперативным массовым переводом сотрудников на удаленную занятость.

"Мы предусмотрели в поправках в ТК РФ три формы занятости, - добавил министр. - Дистанционную (удаленную), временную дистанционную (удаленную) и комбинированную, когда сотрудник часть времени работает в офисе или на производстве, а часть - из дома или другого места. Отдельно прописано, как должны быть зафиксированы часы работы сотрудников, работающих в удаленном формате".

При этом Антон Котяков полагает, что через несколько лет формат удаленной работы устоится, это будет такая же привычная и понятная форма работы, как нынешнее ежедневное посещение офисов и производств.