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Рубрика: Власть

До 16 и старше

Кабинет министров выделяет средства на поддержку семей и бизнеса
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8192)
Кабинет министров оперативно приступил к реализации новых инициатив президента, направленных на социальную поддержку граждан и восстановление экономики с ускоренным развитием отдельных ее отраслей.
Михаил Мишустин призвал как можно быстрее проработать нормативную базу для реализации инициатив президента. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин призвал как можно быстрее проработать нормативную базу для реализации инициатив президента. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин призвал как можно быстрее проработать нормативную базу для реализации инициатив президента. Фото: РИА Новости

В число первоочередных мер, по которым правительством были подготовлены нормативные акты, вошли новые социальные выплаты. Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной помощи на детей до 16 лет. Семьи повторно получат на каждого ребенка по 10 000 рублей. "На эти цели из резервного фонда правительства направим более 270 миллиардов рублей", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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Свыше 20 миллиардов рублей дополнительно получат регионы на обеспечение стимулирующих выплат врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. "Также будет подписано постановление о продлении таких выплат на июль и август", - добавил глава правительства.

Такая же сумма в форме субсидий будет предоставлена предприятиям малого и среднего бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям на выполнение требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. "Речь идет о компаниях в сфере физической культуры и спорта, гостиничного бизнеса, общепита, других отраслях", - уточнил Михаил Мишустин. Они должны соблюдать меры эпидемиологической безопасности, чтобы сохранить здоровье клиентов и своих сотрудников, - использовать при работе средства индивидуальной защиты, в том числе маски и перчатки. Все это требует больших расходов.

"Выделенные средства позволят поддержать около 500 тысяч предприятий с общим числом занятых более 1,5 миллиона человек", - сообщил Мишустин. Для получения субсидии организации необходимо обратиться за поддержкой в ФНС через личный кабинет налогоплательщика.

Блок инициатив президент посвятил развитию экономики, для чего планируется менять систему регулирования и улучшать налоговые условия. Отдельный налоговый маневр будет реализован в IT-отрасли. "Прошедшие месяцы особенно наглядно показали, насколько эта сфера важна и перспективна для современной экономики и ее стабильного развития", - заявил премьер. Компаниям этого сектора экономики на бессрочной основе снизят страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль - с 20 до 3 процентов.

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Маневр преследует две ключевые задачи. "Первая - налоговая нагрузка отечественных компаний при ведении бизнеса в России не должна быть выше, чем налоговая нагрузка иностранных компаний, извлекающих прибыль от источников в нашей стране", - пояснил Мишустин. Вторая цель - создать выгодные условия, чтобы российские IT-компании работали из нашей страны, а не мигрировали физически или инфраструктурно в другие юрисдикции.

Премьер призвал министров как можно быстрее проработать нормативную базу для реализации новых инициатив президента: "Прошу всех членов правительства отнестись к этому максимально ответственно и подготовить все необходимое в сжатые сроки".

Малому и среднему бизнесу выделят 20 млрд рублей на закупку масок, перчаток и других средств защиты 

В повестку заседания вошли сразу три законопроекта, развивающие механизм территориальных общественных самоуправлений. Через них активные граждане имеют возможность решать вопросы местного самоуправления, заниматься благоустройством территорий, продвигать социально значимые проекты. В России, по данным минюста, насчитывается около 32 тысяч таких объединений: две трети действуют в городах, остальные - на селе. "Практика территориальных общественных самоуправлений существует давно, однако этот институт недостаточно развит, в том числе из-за неопределенности с правовым статусом", - заметил Михаил Мишустин.

- Чтобы это исправить, предлагается законодательно закрепить, что территориальные общественные самоуправления являются некоммерческими корпоративными организациями и их деятельность приравнена к деятельности социально ориентированных НКО, - сообщил он. - При этом, как и другие НКО, они смогут рассчитывать на поддержку государства, в том числе финансовую, имущественную и консультационную.

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