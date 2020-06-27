Может ли работодатель требовать сдать тест на антитела к COVID-19 за счет работника

Здравствуйте, работодатель требует сдавать тест на антитела к COVID за свой счет. Насколько это законно?

Даниил Чижевский

В Минтруде "Российской газете" сообщили: "Работодатель не вправе принудительно отправлять работника на медицинское тестирование, за исключением случаев, когда такие обязанности есть у работника и они регулируются нормативными актами или предусмотрены в трудовом договоре. Например, это могут быть сотрудники общепита, работники детских садов и образовательных учреждений, а также работники социальных служб. В остальных случаях это требование незаконно. Если работодатель требует представить результаты тестирования, гражданин может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или органы прокуратуры".