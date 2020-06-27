В Минздраве рассказали, как подготовиться к поездке в санаторий

Ограничения деятельности санаторно-курортных организаций сняты с первого июня, но в каждом регионе устанавливают свои сроки открытия санаториев. Главный специалист Минздрава России по санаторно-курортному делу Михаил Никитин рассказал, как подготовиться к поездке на отдых и лечение.

Какие индивидуальные меры безопасности должен соблюдать пациент, направляясь на лечение в санаторий?

Михаил Никитин: Для безопасности пациента, в соответствии с распоряжениями и приказами Минздрава России, надо сдать тест на SARS- CoV-2, получить справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в срок не менее четырнадцати дней до даты отъезда.

Также сам человек должен обеспечить себя одноразовыми масками, кожными антисептиками. И во время поездки к месту лечения соблюдать меры безопасности в поезде, самолете. Это и масочный режим и, конечно, социальная дистанция.

Можно без опаски планировать поездку в санаторий уже в нынешний сезон отпусков? И насколько безопасно направляться на лечение в санаторий пациентам из группы риска?

Михаил Никитин: Поездки в нынешний сезон отпусков планировать можно, соблюдая меры, названные ранее. Пациентам из группы риска обязательно надо проконсультироваться с лечащим врачом.

При этом в обновленных "Рекомендациях по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" требование о предъявлении результатов тестирования на коронавирусную инфекцию отсутствует. В документе сказано: "При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19". Тестирование на COVID-19 может быть проведено непосредственно в санатории "по эпидпоказаниям", указано в документе Роспотребнадзора.