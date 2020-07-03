Актер сериала "Голливуд" рассказал о секс-сцене с 71-летней коллегой

58-летний американский актер Дилан МакДермотт признался, что в сериале "Голливуд" изначально присутствовала еще одна совместная сцена с 71-летней Пэтти Люпон, которая играет сексуально раскрепощенную жену владельца киностудии Эвис Эмбергно. Однако на выходе кадры оказались слишком провокационными даже для Netflix, и было принято решение их вырезать.

Dylan McDermott revealed that he & Patti LuPone had a sex scene in "Hollywood" that was cut for 'being too hot'. #HollywoodNetflix @DylanMcDermott pic.twitter.com/d7tQu7f047 — AHS Daily (@ahsfxdaily) July 2, 2020

"Интимная сцена с Пэтти Люпон получилась чертовски хороша, но в итоге ее вырезали, так как она была слишком "горячей" для телевидения", - заявил актер в интервью Schön!

Подробностями вырезанной сцены он тактично делиться не стал, зато охотно рассказал о своем персонаже и работе с режиссером.

Напомним, в дебютировавшем в мае мини-сериале Райана Мерфи "Голливуд" МакДермотт играет очаровательного седовласого владельца бензоколонки Эрни Уэста, по совместительству являющегося сутенером в этом "сказочном" американском мирке 40-х годов. Актер отметил, что ему настолько полюбился этот персонаж, что порой даже не хотелось выходить из образа.

"Главный урок, который я усвоил, играя Уэста, заключается в том, что нужно наслаждаться каждой минутой своей жизни, ведь в итоге всех нас ждет конец", - философски заметил Дилан.

Впрочем, по словам актера, за 10 лет сотрудничества с создателем "Хора" и "Американской истории ужасов" он получал лишь интересные предложения, и каждая роль была особенной.

"С Райаном Мерфи всегда интересно работать", - заключил МакДермотт.

Напомним, Маколей Калкин заявил, что его завлекли в десятый сезон "Американской истории ужасов" (премьера которого отложена) секс-сценой с 71-летней Кэти Бэйтс.

Кстати, ранее стало известно, что эксцентричный Мерфи работает над третьим сезоном "Королев крика". Об этом он по привычке лично сообщил своим фанатам в соцсетях.