Новости

Генри Кавилл сравнил "Ведьмака" и "Игру престолов" 18:21
"День сурка" станет сериалом 17:11
Вышел трейлер мрачного скандинавского мини-сериала HBO 14:55
Умер Народный артист РФ Александр Петров 14:37
"Чернобыль" Данилы Козловского купили для проката в США и Европе 14:07

Актер сериала "Голливуд" рассказал о секс-сцене с 71-летней коллегой

Новости
    03.07.2020, 17:47
Текст:   Евгения Акулова

58-летний американский актер Дилан МакДермотт признался, что в сериале "Голливуд" изначально присутствовала еще одна совместная сцена с 71-летней Пэтти Люпон, которая играет сексуально раскрепощенную жену владельца киностудии Эвис Эмбергно. Однако на выходе кадры оказались слишком провокационными даже для Netflix, и было принято решение их вырезать.

"Интимная сцена с Пэтти Люпон получилась чертовски хороша, но в итоге ее вырезали, так как она была слишком "горячей" для телевидения", - заявил актер в интервью Schön!

Подробностями вырезанной сцены он тактично делиться не стал, зато охотно рассказал о своем персонаже и работе с режиссером.

Напомним, в дебютировавшем в мае мини-сериале Райана Мерфи "Голливуд" МакДермотт играет очаровательного седовласого владельца бензоколонки Эрни Уэста, по совместительству являющегося сутенером в этом "сказочном" американском мирке 40-х годов. Актер отметил, что ему настолько полюбился этот персонаж, что порой даже не хотелось выходить из образа.

Фото: kinopoisk.ru
Второй сезон "Политика": разжижение американской сатиры

"Главный урок, который я усвоил, играя Уэста, заключается в том, что нужно наслаждаться каждой минутой своей жизни, ведь в итоге всех нас ждет конец", - философски заметил Дилан.

Впрочем, по словам актера, за 10 лет сотрудничества с создателем "Хора" и "Американской истории ужасов" он получал лишь интересные предложения, и каждая роль была особенной.

"С Райаном Мерфи всегда интересно работать", - заключил МакДермотт.

Напомним, Маколей Калкин заявил, что его завлекли в десятый сезон "Американской истории ужасов" (премьера которого отложена) секс-сценой с 71-летней Кэти Бэйтс.

Кстати, ранее стало известно, что эксцентричный Мерфи работает над третьим сезоном "Королев крика". Об этом он по привычке лично сообщил своим фанатам в соцсетях.

Новости

Актер Владимир Сынгаевский признался в хищении денег покойников 13:55
Автор "Острых козырьков" рассказал о влиянии на сериал Достоевского 13:26
Названы дата и место прощания с Виктором Проскуриным 13:02
Принцессу Маргарет в продолжении "Короны" сыграет Лесли Мэнвилл 12:47
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Франшизы "Чужой" и "Хищник" стали принадлежать Marvel 12:15
Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена 11:56
Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout 11:24
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Черная комедия про русских царей "Великая" продлена на второй сезон 11:00
Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар 01.07.2020
⧣ странное
Фото: instagram.com/ comicbook
В Сеть слили подробности сценария фильма "Флэш" с несколькими Бэтменами 02.07.2020
Чернокожего актера затравили за скепсис в отношении Black Lives Matter 02.07.2020
Для тех, кто ничего не понял: сайт о том, что происходит в сериале "Тьма" 30.06.2020