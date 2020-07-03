Какое пособие по безработице положено закрывшим ИП из-за COVID-19

Читательница из Краснодара недоумевает, почему ее сыну назначили минимальное пособие по безработице. "Мой сын открыл ИП в октябре 2019 года, а 12 мая этого года был вынужден его закрыть из-за коронавируса, - пишет Валентина Яровая. - Встал на учет в Центре занятости населения Краснодара. Ему назначили пособие 1500 рублей в месяц. Но президент же обещал всем бывшим ИП пособие в 12130 рублей?"

"РГ" попросила прокомментировать ситуацию специалистов Минтруда. В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка "Индивидуальным предпринимателям было увеличено пособие до 12130 рублей, - согласились в ведомстве. - Оно распространяется на тех, кто прекратил предпринимательскую деятельность после 1 марта 2020 года. В максимальном размере - 12130 рублей - пособие по безработице будет выплачиваться в течение 3 месяцев, начиная с июня, но не позднее, чем до 1 октября. Для получения пособия необходимо зарегистрироваться в качестве безработного". При этом тем, кто получил статус безработного раньше, пособие, начиная с июня, будет автоматически пересчитано, добавили в Минтруда и обратили внимание, что общий период выплаты пособия и в этом случае тоже составит 3 месяца. "Если гражданин за этот период не нашел работу, пособие в максимальном размере будет продлено, но также не позднее чем до 1 октября, - добавили в министерстве. - Перерасчет пособий и переназначение выплат проводятся в течение двух недель. Еще три рабочих дня требуется на перечисление средств банковскими организациями". Так что сыну Валентины Яровой полагается максимальное пособие по безработице. Если оно не было пересчитано до начала июля, чиновники рекомендуют обращаться в центр занятости Краснодара или на федеральную горячую линию Роструда 8 (800) 707 88 41 (звонок бесплатный).