Кому положено максимальное пособие по безработице

Читательница Раиса Войтенко попросила "РГ" разъяснить меры, принимаемые властями для помощи оставшимся из-за коронавируса без работы гражданам.

"Сколько сейчас пособие по безработице?" - интересуется она.

Мы обратились в министерство труда и социальной защиты, чтобы там внесли абсолютную ясность.

"Гражданам, потерявшим работу после 1 марта, в период с апреля по июнь выплачивается максимальное пособие по безработице в размере 12 310 рублей вне зависимости от уровня ранее получаемого дохода и по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка ежемесячно одному из родителей, - объяснили в Минтруда. - Если за это время работу найти не удалось, то срок начисления пособия продлевается еще на три месяца, но не позднее чем до 1 октября".

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность после 1 марта, тоже назначается пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей, сообщили в ведомстве. Единственное отличие - этой категории граждан его начали платить с июня. Если за три месяца работу найти не удалось, пособие продлевается, но не дольше, чем до 1 октября.

"Гражданам, потерявшим работу до 1 марта, пособие по безработице выплачивается в зависимости от уровня ранее получаемого дохода, - добавили в Минтруда. - Кроме того, в течение июня-августа безработным гражданам, имеющим детей, к пособию по безработице назначается дополнительно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц, вне зависимости от даты увольнения".

При этом, по данным портала "Работа в России", в июле 2020 года минимальный размер пособия по безработице составляет 4500 рублей, а максимальный - 12 130 рублей.