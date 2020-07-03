Минтруд рассказал, можно ли репетиторам возобновить свою работу

Возобновить деятельность после перерыва из-за пандемии хотят представители всех профессий. В редакцию обратилась Наталья Н, она трудится репетитором, однако из-за COVID-19 вот уже три месяца вынуждена не проводить занятия.

"Я самозанятая, репетитор, занималась в арендованном кабинете, - рассказывает Наталья. - С 28 марта я вынуждена не работать из-за самоизоляции. В настоящее время многим сферам деятельности разрешено возобновить работу, а репетиторам? Поясните, пожалуйста, у меня три месяца нет дохода и прогноз на будущее не ясен."

С просьбой помочь Наталье разобраться в ситуации, "РГ" обратилось в Минтруд.

"На федеральном уровне ограничений по ведению хозяйственной деятельности нет, - объяснили в ведомстве. - Но конкретно в вашем регионе могут быть. Устанавливают такие ограничения главы субъектов Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Соответствующие полномочия главам регионов даны Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 года № 316".

Обратиться за информацией можно, например, в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Его координаты можно узнать, в том числе, по телефону горячей линии всероссийского оперштаба: 8-800-2000-112 (звонок бесплатный).