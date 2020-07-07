Новости

Netflix продлил сериал "Последнее королевство" на пятый сезон 20:15
Авторы "Ведьмака" пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне 20:07
Кадровые перестановки произвел Лукашенко в руководстве Вооруженных Сил страны 19:49
Российские ученые нашли в янтаре жука возрастом 39 млн лет 19:41
Парламентарии СГ будут противостоять девальвации общих ценностей 19:27
В Петербурге вновь появилось граффити с Бродским 19:24
Суд начал рассматривать ходатайство об аресте Ивана Сафронова 19:19
ВОЗ: Пик пандемии COVID-19 еще впереди 19:13
Шереметьево 27 июля возобновит работу международного терминала D 19:04
Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс 18:52
На станции МЦД-2 из-за дождя обвалилась крыша 18:41
В "Аэрофлоте" объяснили отказ в вывозе животных из Шанхая 18:40
СК проверит факт массового отключения электричества в Краснодаре 18:33
Москва вошла в топ-10 городов мира по развитию человеческого капитала 18:30
Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины 18:25
Минздрав: 14 тысяч заболевших COVID-19 врачей получили страховые выплаты 18:16
Два пассажирских поезда столкнулись в Карловых Варах в Чехии 18:11
В Петербурге прекратили первое дело о прогулке в самоизоляцию 18:06
Назван автомобиль, который показал рост продаж на падающем рынке России 18:01
На Москву обрушился сильный ливень с грозой 17:58
Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Беларусью 17:54
В Сочи встретили 100-тысячного туриста нового летнего сезона 17:52
На Кубани мужчину осудили на шесть лет за сожжение брата 17:48
Глава автономии татар Чувашии Ферит Гибатдинов умер от пневмонии 17:44
Сергей Шнуров и Николай Фоменко войдут в число сопредседателей Партии роста 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 20:07
Рубрика: Власть

Выплатам подняли планку

Кабинет министров принимает меры для поддержки безработных и рынка труда
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Более 13,5 миллиарда рублей будет направлено на выплаты пособий по безработице в летние месяцы. Особые правила их начисления в период пандемии коронавируса продлены до конца августа.
Михаил Мишустин сообщил, что будут выделены дополнительные средства на компенсацию отпусков медиков. Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС Михаил Мишустин сообщил, что будут выделены дополнительные средства на компенсацию отпусков медиков. Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС
Михаил Мишустин сообщил, что будут выделены дополнительные средства на компенсацию отпусков медиков. Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС

Правительство продолжает принимать меры для поддержки рынка труда. По поручению президента подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработным положен повышенный размер пособий. "Причем эти меры распространяются как на людей, которые получают выплаты по минимальной ставке, так и на тех, кому пособие назначено в максимальном размере, - 12 130 рублей", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В 2020 году минимальная величина пособия установлена в размере 1500 рублей, но пока что, в период борьбы с коронавирусной инфекцией, она повышена до 4500 рублей, а граждане, уволенные и признанные безработными с 1 марта, получают максимальную выплату.

Фото: iStock
Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице

Также утверждены правила предоставления регионам средств на поддержку занятости. Ранее на создание временных рабочих мест правительство выделило более четырех миллиардов рублей. Эти средства помогут трудоустроить более 80 тысяч человек.

Бюджетные ассигнования могут быть использованы для частичной оплаты труда при временном трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения, и при организации общественных работ для граждан, ищущих работу через службы занятости, и безработных. За безработными сохранено право на получение пособия.

Еще одна тема заседания кабмина - ситуация в сфере здравоохранения, где многие врачи продолжают оказывать помощь тысячам граждан с коронавирусной инфекцией. Вот уже несколько месяцев они получают дополнительные стимулирующие выплаты, которые должны быть учтены при оплате отпускных. На эти расчеты с медицинскими и иными работниками кабинет министров направит более пяти миллиардов рублей. "Это касается выплаты отпускных или компенсации за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Ряд новых решений предусмотрен для поддержки бизнеса. Предпринимателям, работающим на упрощенной системе налогообложения, смягчат условия при незначительном превышении лимитов по выручке или численности работников. Сейчас организации, чей доход вышел за пределы 150 миллионов рублей или количество персонала перешагнуло планку в 100 человек, вынуждены переходить на общую систему налогообложения. "Тем, кто еще не готов к таким изменениям, мы предложили воспользоваться переходным налоговым режимом", - заявил глава правительства. Он предусматривает незначительное повышение налоговых ставок при более высоких значениях выручки и количества сотрудников. "Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа, то есть снова платить 6 или 15 процентов в зависимости от объекта налогообложения", - объяснил Мишустин.

На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 миллиарда рублей

Продолжается субсидирование отдельных отраслей экономики, пострадавших от ухудшения предпринимательской среды из-за COVID-19. Этот год начался с вынужденного простоя для судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизными перевозками. Период навигации получился коротким, снизилась выручка. На их поддержку кабинет министров предоставит 320 миллионов рублей. "Выделенные средства позволят компенсировать компаниям часть расходов по договорам лизинга", - сказал глава кабмина.

Между тем

Правительство расширило возможности для лизинга автомобилей. Государство будет субсидировать до четверти расходов на приобретение транспортных средств. Компании на эту сумму получат скидку при авансовом платеже по договору операционного лизинга. Максимальный размер ограничен 350 тысячами рублей для легковых автомобилей, 500 тысячами для легкого коммерческого транспорта и 900 тысячами рублей для остальных категорий. Транспортные средства должны быть произведены в России.

Участвовать в программе смогут граждане, предприниматели на упрощенной системе налогообложения. Для компаний, сдающих машины в аренду, в том числе в рамках каршеринга, льготный лизинг будет доступен при приобретении не менее десяти автомобилей.

В правительстве рассчитывают, что с помощью такого механизма в 2020 году автопроизводители дополнительно реализуют до 14 тысяч транспортных средств.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Рынок труда Пособия по безработице

Главное сегодня

Минэкономразвития опровергло информацию о резком падении доходов россиян
В Кремле назвали неясными перспективы возобновления международного авиасообщения
Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников
ФСБ опубликовала видео задержания советника гендиректора "Роскосмоса"
Медработники получат выплаты за отпуск, от которого отказались из-за COVID
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации