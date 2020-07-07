Более 13,5 миллиарда рублей будет направлено на выплаты пособий по безработице в летние месяцы. Особые правила их начисления в период пандемии коронавируса продлены до конца августа.

Правительство продолжает принимать меры для поддержки рынка труда. По поручению президента подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработным положен повышенный размер пособий. "Причем эти меры распространяются как на людей, которые получают выплаты по минимальной ставке, так и на тех, кому пособие назначено в максимальном размере, - 12 130 рублей", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В 2020 году минимальная величина пособия установлена в размере 1500 рублей, но пока что, в период борьбы с коронавирусной инфекцией, она повышена до 4500 рублей, а граждане, уволенные и признанные безработными с 1 марта, получают максимальную выплату.

Также утверждены правила предоставления регионам средств на поддержку занятости. Ранее на создание временных рабочих мест правительство выделило более четырех миллиардов рублей. Эти средства помогут трудоустроить более 80 тысяч человек.

Бюджетные ассигнования могут быть использованы для частичной оплаты труда при временном трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения, и при организации общественных работ для граждан, ищущих работу через службы занятости, и безработных. За безработными сохранено право на получение пособия.

Еще одна тема заседания кабмина - ситуация в сфере здравоохранения, где многие врачи продолжают оказывать помощь тысячам граждан с коронавирусной инфекцией. Вот уже несколько месяцев они получают дополнительные стимулирующие выплаты, которые должны быть учтены при оплате отпускных. На эти расчеты с медицинскими и иными работниками кабинет министров направит более пяти миллиардов рублей. "Это касается выплаты отпускных или компенсации за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Ряд новых решений предусмотрен для поддержки бизнеса. Предпринимателям, работающим на упрощенной системе налогообложения, смягчат условия при незначительном превышении лимитов по выручке или численности работников. Сейчас организации, чей доход вышел за пределы 150 миллионов рублей или количество персонала перешагнуло планку в 100 человек, вынуждены переходить на общую систему налогообложения. "Тем, кто еще не готов к таким изменениям, мы предложили воспользоваться переходным налоговым режимом", - заявил глава правительства. Он предусматривает незначительное повышение налоговых ставок при более высоких значениях выручки и количества сотрудников. "Чтобы усилить эффект от этой меры, правительство дополнительно предоставит возможность начать следующий календарный год с чистого листа, то есть снова платить 6 или 15 процентов в зависимости от объекта налогообложения", - объяснил Мишустин.

На выплаты по безработице правительство России выделит в течение лета 13,5 миллиарда рублей

Продолжается субсидирование отдельных отраслей экономики, пострадавших от ухудшения предпринимательской среды из-за COVID-19. Этот год начался с вынужденного простоя для судоходных компаний, занимающихся морскими и речными круизными перевозками. Период навигации получился коротким, снизилась выручка. На их поддержку кабинет министров предоставит 320 миллионов рублей. "Выделенные средства позволят компенсировать компаниям часть расходов по договорам лизинга", - сказал глава кабмина.

Между тем

Правительство расширило возможности для лизинга автомобилей. Государство будет субсидировать до четверти расходов на приобретение транспортных средств. Компании на эту сумму получат скидку при авансовом платеже по договору операционного лизинга. Максимальный размер ограничен 350 тысячами рублей для легковых автомобилей, 500 тысячами для легкого коммерческого транспорта и 900 тысячами рублей для остальных категорий. Транспортные средства должны быть произведены в России.

Участвовать в программе смогут граждане, предприниматели на упрощенной системе налогообложения. Для компаний, сдающих машины в аренду, в том числе в рамках каршеринга, льготный лизинг будет доступен при приобретении не менее десяти автомобилей.

В правительстве рассчитывают, что с помощью такого механизма в 2020 году автопроизводители дополнительно реализуют до 14 тысяч транспортных средств.