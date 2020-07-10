Указ главы Республики Адыгея от 9 июля 2020 года № 95 "О признании утратившими силу некоторых Указов Главы Республики Адыгея, отдельных положений Указов Главы Республики Адыгея и о внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея в сфере предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", руководствуясь Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 9 июля 2020 года № 01-00-03/58-4408-2020 о возможности перехода к III этапу снятия ограничительных мероприятий, постановляю:

1. Внести:

1) в Указ Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3,4, 5) изменение, изложив текст в следующей редакции:

"В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Ввести с 17 марта 2020 года на территории Республики Адыгея ограничительные мероприятия, направленные на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирус).

2. Министерству образования и науки Республики Адыгея:

1) обеспечить функционирование общеобразовательных организаций, в том числе с пунктами проведения единого государственного экзамена, муниципальных дошкольных образовательных организаций с ограниченной наполняемостью дежурных групп численностью не более 12 человек, частных дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию, с ограниченной наполняемостью дежурных групп численностью не более 12 человек при соблюдении стандарта работы по выполнению мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в указанных организациях с учетом санитарно-эпидемиологических требований, в том числе использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток) (далее - масочный режим);

2) во взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Адыгея обеспечить выполнение в образовательных организациях мероприятий:

а) по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательных организациях;

б) по проведению дезинфекции помещений в образовательных организациях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея.

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея:

1) определить режим работы с сохранением работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование органа, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе работников из групп риска;

2) использовать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных массовых мероприятий;

3) ограничить:

а) направление лиц, замещающих государственные должности Республики Адыгея, должности государственной гражданской службы Республики Адыгея, и иных работников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, за исключением командировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений Главы Республики Адыгея;

б) любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях, мероприятиях с участием иностранных граждан, а также участие в мероприятиях, проводимых иностранными государствами, за исключением мероприятий, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений Главы Республики Адыгея, на период эпиднеблагополучия.

4. Рекомендовать:

1) органам местного самоуправления:

а) определить режим работы организаций с сохранением работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации, или введение, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе работников из групп риска;

б) принять меры:

- по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий по снижению рисков завоза и распространения коронавируса на территории муниципального образования, в том числе на общественном транспорте, в торговых объектах, объектах социально-культурного назначения, иных местах массового скопления людей;

- по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущению нахождения таких лиц в муниципальных образовательных организациях;

- по дезинфекции помещений муниципальных образовательных организаций;

- по регулированию вопросов работы общественного транспорта с учетом передвижения на транспорте с числом пассажирских посадочных мест не менее 18 и ограниченной наполняемостью, соблюдением социального дистанцирования и масочного режима;

в) определить режим посещения территорий общегородского значения, пляжей, парков и иных мест отдыха, кладбищ, мемориалов;

г) использовать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных массовых мероприятий;

2) организациям независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе в торговых объектах), по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим и другим транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и стандартов работы, утвержденных исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея;

3) руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям:

а) определить режим работы организаций с сохранением работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации, или введение, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе работников из групп риска;

б) воздержаться от направления без крайней необходимости работников в служебные командировки, в том числе на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в мероприятиях, проводимых иностранными государствами;

в) принять меры, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

г) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусом, в связи с исполнением им трудовых функций;

д) использовать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных массовых мероприятий;

4) гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на территории Республики Адыгея:

а) воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от участия в массовых мероприятиях;

б) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления;

5) прибывшим с территорий иностранных государств обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра;

6) посещавшим иностранные государства, на территории которых зарегистрированы случаи коронавируса, незамедлительно сообщить по номеру телефона 8 (8772) 53-49-97 о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, дате пребывания на указанных территориях.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.";

2) в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4, 5, 6; Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru), июль 2020 года) изменение, изложив текст в следующей редакции:

"В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и в целях обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Адыгея единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности с 18 марта 2020 года.

2. Установить, что территорией, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, является вся территория Республики Адыгея.

3. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, заместителя Премьер-министра Республики Адыгея Широкову Н.С.

4. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Адыгея, созданному распоряжением Главы Республики Адыгея от 20 марта 2020 года № 50-рг "Об оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 4), принимать оперативные меры, направленные на реализацию федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Республики Адыгея, принятых по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на территории Республики Адыгея:

1) обеспечить соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, а также при нахождении в общественном транспорте, в такси использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) (далее - масочный режим).

6. Определить, что на период действия режима повышенной готовности проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий, возможно при условии соблюдения социального дистанцирования, масочного режима и предельной численности участников на открытом воздухе не более 50 человек одновременно, в помещении - из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, но не более 50 человек одновременно.

7. Ввести с 30 марта 2020 года по 9 августа 2020 года включительно режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих следующие заболевания:

1) болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ;

2) болезни органов дыхания из числа:

а) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

б) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

в) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47;

3) болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9;

4) наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94;

5) болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3-№ 18.5;

6) новообразования из числа:

а) злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97;

б) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

8. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных в пункте 7 настоящего Указа лиц либо в иных помещениях. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций независимо от организационно-правовой формы собственности, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

9. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы собственности принять меры по обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами, указанными в пункте 7 настоящего Указа, в том числе:

1) посредством направления в Фонд социального страхования Российской Федерации перечня застрахованных лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях и соблюдающих режим самоизоляции, для оформления электронных листков нетрудоспособности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 14, 16, 21; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, июнь) за период соответственно с 15 по 28 июня 2020 года и с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 по 26 июля 2020 года и с 27 июля по 9 августа 2020 года;

2) по соглашению сторон трудового договора посредством предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, перевода на дистанционную форму работы, иных форм в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

10. Установить, что:

1) не допускается оказание услуг по предоставлению кальянов для курения в организациях общественного питания;

2) организация спортивной подготовки, а также оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом на спортивных сооружениях и иных объектах спорта, предназначенных для занятий спортом (в том числе и групповых), включая услуги фитнес-центров, осуществляется при условии проведения индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

3) с 1 августа 2020 года организация и проведение профессиональных и любительских спортивных соревнований по видам спорта, в том числе с привлечением зрителей, осуществляется при условии заполнения не более 10% от максимального количества зрительских мест спортивного сооружения, а также при условии обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, соблюдения социального дистанцирования и масочного режима;

4) работа развлекательных досуговых заведений, в том числе расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах и комплексах, детских развлекательных центров и детских игровых комнат осуществляется при условии контроля за их наполняемостью не более 50%;

5) предоставление услуг организациями, оказывающими услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, осуществляется исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;

6) организация общественного питания осуществляется при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров и исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра;

7) деятельность организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов (кинотеатров), а также организаций с массовым посещением людей осуществляется при условии заполнения не более 50% от наполняемости помещения;

8) гостиницы и иные средства размещения, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха осуществляют деятельность при наличии индивидуальной санитарной группы в номере (туалет, ванна/душ).

11. Органам государственной власти Республики Адыгея, органам местного самоуправления, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан (находящихся в одном помещении), обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в соответствующей сфере деятельности в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея и стандартов работы, утвержденных исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, в том числе обеспечить:

1) соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) соблюдение дезинфекционного и масочного режимов;

3) сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации или введение, где возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе работников из групп риска.

12. Министерству труда и социального развития Республики Адыгея:

1) обеспечить функционирование горячей линии для приема от граждан, указанных в пункте 7 настоящего Указа, запросов на доставку продуктов и товаров первой необходимости, лекарственных препаратов;

2) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7 настоящего Указа, в том числе через горячую линию;

3) обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7 настоящего Указа, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию;

4) принять меры по организации изоляции всех лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из иностранных государств, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в условиях обсерватора в соответствии с рекомендациями по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (далее - Рекомендации), направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 марта 2020 года № 02/4708-2020-27 "О направлении рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по COVID-2019".

13. Министерству здравоохранения Республики Адыгея организовать работу по реализации мер, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

14. Министерству финансов Республики Адыгея предусмотреть финансовое обеспечение вводимых мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренных планом организационных и санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея.

15. Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея принять меры по организации межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок с учетом ограниченной наполняемости, соблюдения социального дистанцирования и масочного режима.

16. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации обеспечить информирование населения через республиканские средства массовой информации о мерах по обеспечению безопасности населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

17. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея обеспечить выполнение дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

18. Рекомендовать:

1) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея во взаимодействии с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея оказывать содействие:

а) исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея в реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) Министерству труда и социального развития Республики Адыгея в обеспечении круглосуточной охраны обсерватора в соответствии с Рекомендациями;

2) органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на территории Республики Адыгея, выполнять дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 3, 5);

3) органам местного самоуправления организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению мер, предусмотренных настоящим Указом;

4) организациям, индивидуальным предпринимателям:

а) выполнять дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

б) оказывать содействие работникам в обеспечении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней со дня возвращения на территорию Российской Федерации из иностранных государств, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в случае контакта работников с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

19. Ограничения, установленные настоящим Указом, действуют в части, не противоречащей мерам по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленным федеральными нормативными правовыми актами, и применяются в случае, если иное регулирование указанных правоотношений не установлено иными Указами Главы Республики Адыгея.

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.";

3) в Указ Главы Республики Адыгея от 10 апреля 2020 года № 45 "О дополнительных мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, №4, 5, 6; Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru), июль 2020 года) следующие изменения:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) в абзаце первом пункта 2 слова ", вошедших в перечень" исключить;

в) в подпункте 2 пункта 3 слова "вошедшими в перечень" заменить словами "расположенными на территории муниципального образования";

г) в абзаце первом пункта 4 слова ", продолжающим свою деятельность в соответствии с Указом №41, а также организациям, вошедшим в перечень" исключить.

2. Признать утратившими силу:

1) Указ Главы Республики Адыгея от 3 апреля 2020 года № 41 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 4);

2) Указ Главы Республики Адыгея от 3 апреля 2020 года № 42 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Адыгея от 3 апреля 2020 года №41 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 4);

3) пункт 2 Указа Главы Республики Адыгея от 24 апреля 2020 года № 50 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" и приостановлении действия отдельных положений Указов Главы Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 4);

4) подпункт 1, абзац "д" подпункта 2 пункта 5 Указа Главы Республики Адыгея от 30 апреля 2020 года № 54 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 4);

5) абзац "в" подпункта 3 пункта 1 Указа Главы Республики Адыгея от 12 мая 2020 года № 61 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 5);

6) Указ Главы Республики Адыгея от 13 мая 2020 года № 62 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 3 апреля 2020 года № 41 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 5);

7) подпункт 2 пункта 1 Указа Главы Республики Адыгея от 20 мая 2020 года № 66 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 5);

8) подпункт 2 пункта 1 Указа Главы Республики Адыгея от 28 мая 2020 года № 72 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 5);

9) подпункт 2 пункта 1 Указа Главы Республики Адыгея от 8 июня 2020 года № 77 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 6);

10) подпункт 2 пункта 1 Указа Главы Республики Адыгея от 19 июня 2020 года № 86 "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, № 6).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







