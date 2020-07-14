Новые меры поддержки предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19, вызвали настоящий ажиотаж. Интерес к госпрограммам финансовой помощи оказался настолько велик, что кредитные организации не успевают оперативно обработать все поступившие заявки.

В начале июня Татьяна Смирнова, руководитель небольшой торговой компании из Костромы, обратилась в банк за выдачей кредита на зарплату продавцам.

- У нас малое предприятие, которое занимается розничной продажей непродовольственных товаров, - рассказывает Татьяна. - Из-за пандемии мы лишились значительной части доходов. Сначала, когда всех закрыли на карантин, нас охватило отчаяние. Но потом появились меры поддержки. К счастью, наш ОКВЭД (сфера работы, включенная в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), попал в число отраслей, пострадавших от пандемии. Это дало нам право на получение льготных кредитов на зарплату сотрудникам.

Разработанная российским правительством дополнительная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях заработала с 1 июня. По ее условиям кредиты на зарплату выдаются по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц на льготных условиях под два процента годовых. Предприятиям, сумевшим сохранить не менее 90 процентов сотрудников в течение полугода, кредит и проценты по нему полностью спишут. Если компания сохранит занятость на уровне 80 процентов, то государство возьмет на себя половину кредита и процентов по нему.

В отличие от предыдущей "антикоронавирусной" программы кредитования бизнеса под ноль процентов годовых новая мера поддержки оказалась значительно интереснее для предприятий, поскольку при соблюдении определенных условий кредит, взятый под два процента годовых, возвращать не придется.

- Мы очень ждали начала этой программы с 1 июня! - продолжает Татьяна. - Как только дата наступила, обратились в банк, где у нас открыт расчетный счет. Менеджер посоветовала отправить онлайн-заявку в крупном банке. Но когда начали заполнение, то на сайте появилось объявление, что с подачей документов необходимо подождать до 8 июня, поскольку от предпринимателей идет шквал заявок и система перегружена. Коллеги рассказали, что аналогичная ситуация сложилась и во многих других банках. Мы, не дожидаясь восьмого числа, подали документы в банк не дистанционно, а при личном обращении. Но буквально через несколько дней менеджер нам сообщила, что выделенный государством транш уже исчерпан: деньги закончились, гарантировать получение в июне они не могут. К счастью, мы быстро сориентировались и побежали в другой банк. И правильно сделали! Попался прекрасный расторопный менеджер, и мы успели зарегистрировать заявку до 15-го числа. Благодаря этому 30 июня нам перечислили полную сумму за шесть месяцев из расчета 12130 рублей на каждого сотрудника, умноженную на коэффициент 1,3 (с расчетом на Единый социальный налог). Нам было очень важно получить поддержку в июне, поскольку в июле ее дали бы уже не на шесть месяцев, а только на пять. А сейчас мы в таком положении, что каждая копейка на счету, - поясняет Татьяна.

При соблюдении определенных условий кредит, взятый под два процента годовых, возвращать не придется

Костромичка убеждена, что успешный марафон по банкам, хотя и был сопряжен с большой нервотрепкой и серьезными переживаниями, очень помог ее бизнесу остаться на плаву.

- Хоть кредит и целевой, но на нашу деятельность - зарплату и налоги - мы его расходовать можем. Теперь будет полегче! За все время работы таких прекрасных условий кредитования - без комиссии за выдачу, без штрафа за невыборку - еще никогда не видела. Я понимаю, что если мы выпадем из программы и не сможем сохранить штат, то гасить этот кредит придется уже не под два, а под 12 процентов годовых за три месяца. При ставке рефинансирования в 4,5 процента это уже достаточно дорогие деньги. Но я очень надеюсь, что мы выдержим, сохраним численность и ничего возвращать не придется. К счастью, несмотря на падение доходов, из нашего коллектива люди не ушли, все отнеслись с пониманием. Кризис всех объединил. К тому же конкуренты оказались в одинаковых условиях: проблемы не только у нас, поэтому идти людям особо некуда. К банку у меня претензий нет. Я понимаю, что меры вводились очень быстро, в регионах работали "с колес", - считает Татьяна Смирнова.

По данным регионального отделения Банка России, в Костроме за кредитами на зарплату сотрудникам в банки обратились более 1300 предпринимателей, лишенных дохода из-за пандемии, но мечтающих вернуться на "докоронавирусные" обороты.

"С начала действия государственной программы по кредитам под ноль процентов на сохранение занятости населения почти 400 костромских предпринимателей заявили в банки о желании воспользоваться данной мерой поддержки. Общая сумма обращений составила более 750 миллионов рублей. Более половины обращений банками уже одобрено. И более 100 миллионов рублей предприниматели уже получили от банков", - сообщили в Банке России, добавив, что по программе кредитования под два процента рассчитывают получить кредиты свыше 900 костромских предпринимателей. Несмотря на то что эта программа новая, спрос на нее в регионе оказался практически вдвое выше, чем по кредитам под ноль процентов. Около 70 процентов обращений костромского бизнеса банки одобрили. Более 270 миллионов рублей предприниматели уже получили.

- Эти государственные программы направлены на сохранение трудовой занятости населения, - пояснил заместитель управляющего отделением Кострома Банка России Евгений Быков. - Они оказывают значимую помощь для костромского бизнеса, чтобы тот мог вернуться к прежним темпам работы. Кстати, предприятие может рефинансировать уже имеющиеся кредиты займом под два процента. Программа специально сконструирована таким образом, чтобы дать бизнесу максимальную гибкость.

Справка РГ

С 8 апреля банки выдают представителям пострадавших отраслей целевые беспроцентные кредиты. Заем дается из расчета один МРОТ на работника (с учетом районных коэффициентов и выплат в фонды). Он рассчитан на полгода, но может быть продлен еще на такой же срок, но уже под четыре процента.

Вторая мера поддержки наиболее пострадавший от пандемии отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций - программа льготного кредитования под два процента. Она тоже направлена на сохранение занятости. По этой программе круг предприятий-участников гораздо шире. Льготой могут воспользоваться не только малые и средние предприниматели, но и юридические лица. Если заемщик сохранит не менее 90 процентов сотрудников, то кредит будет списан вместе с процентами. А если в штате останется не менее 80 процентов работников, заемщик должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Если к 1 марта 2021 года численность штата окажется ниже 80 процентов по сравнению с 1 июня 2020-го, то заемщику придется вернуть долг в полном объеме. Заключить договор можно с 1 июня по 1 ноября 2020 года на срок до 30 июня 2021-го. Сумма кредита рассчитывается индивидуально и зависит от численности штата. По условиям программы до конца 2020 года банк будет ежемесячно выдавать предприятию сумму, равную двум минимальным размерам оплаты труда с учетом региональных коэффициентов, умноженную на количество сотрудников.

Комментарий

Ответ по ОКВЭДу

Дмитрий Аббакумов, руководитель Костромского регионального отделения организации "Деловая Россия":

- Как известно, сейчас для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, в России действуют две основные программы кредитования: под ноль и под два процента годовых. Программа кредитования под два процента, о которой президент объявил в начале мая, стартовала 1 июня и вызвала настоящий ажиотаж. На мой взгляд, это самая масштабная и глобальная помощь бизнесу, которая действует на сегодняшний день. Мера очень востребована: на ее получение поступают тысячи заявок. Причина популярности в том, что другие кредиты, в том числе под ноль процентов, нужно отдавать, а эти кредиты под два процента при соблюдении условий - безвозвратные. Именно на них и пошел массовый спрос.

Всего на программу было выделено 300 миллиардов. Из них 280 миллиардов выбрали за первые десять дней июня, после чего банки остановили процесс: лимиты кончились. Документы подало большое количество людей, но им предложили подождать.

Мы подготовили обращение, чтобы эту меру поддержки дофинансировали из федерального бюджета. К счастью, президент услышал крик бизнеса: 23 июня он поручил добавить 100 миллиардов на эту меру, и с 25 июня процесс возобновился. Расчет кредита таков: берется численность работников, умножается на размер МРОТ 12130 рублей, умножается на налоговый коэффициент 1,3 - получается 15700 на одного человека, все это умножается на шесть месяцев.

При численности работников десять человек сумма за полгода составит 942 тысячи рублей. Но проблема в том, что до 10 июня предоставляли помощь как по основным ОКВЭДам пострадавших отраслей, так и по дополнительным, а сейчас - только по основным. Кроме того, после 16 июня вся банковская система начала выдавать кредиты исходя не из шести, а из пяти месяцев.

В число пострадавших отраслей вошел туризм, гостиницы, общепит, перевозки и прочее. Затем к ним добавили еще несколько ОКВЭДов, в том числе - торговлю непродовольственными товарами. К ней относится торговля канцтоварами, которой я занимаюсь. Лично я кредит под два процента получил во второй волне.

Мне удалось сохранить более 90 процентов коллектива. Поддержку выделили на пять месяцев, а не на шесть. А поддержка очень нужна! Нам тяжело, но будем держаться до победного: сейчас мы открываем магазины и набираем людей. Официально в число пострадавших попали порядка 30 процентов компаний. Когда в Костромской области начали выдавать безвозвратные субсидии, выяснилось, что из 24 тысяч предприятий право на помощь имеют семь тысяч. Однако из них заявки подали только пять тысяч компаний. Почему другие не стали подавать? Возможно, у кого-то к июню уже не осталось 90 процентов численности, а кто-то вообще сразу закрылся. Вероятно, где-то были "мертвые души", а у кого-то накопилась налоговая задолженность. А если долг больше трех тысяч рублей - кредит уже не дадут. Некоторых просто не посчитали пострадавшими - ОКВЭД не подошел.

Например, есть производственная компания, у нее другой ОКВЭД, но из-за вируса цепочки продаж порвались, люди пострадали, вынуждены работать на склад. Таким предприятиям очень тяжело. Очень долго в число пострадавших не включали фитнес, социальные и детские направления работы, и эти участники рынка чувствовали себя обиженными. На мой взгляд, поддержку целесообразнее было бы оказывать не по ОКВЭДам, а исходя из падения выручки. Если доход упал на 30 процентов и более - ты пострадавший. В нашем цифровом мире прекрасно все видят, у кого какая ситуация по выручке, это легко отследить.

Если бы по этому пути пошли, то количество пострадавших достигло бы порядка 80 процентов, а объем поддержки надо было бы увеличивать в два-три раза. Сейчас у некоторых чиновников возникло ощущение, что поддержку можно прекратить: "Ну что вам помогать? Вас же открыли!" Такая точка зрения ошибочна: по все прогнозам, экономика будет восстанавливаться еще года полтора, - если не будет новых волн. Поэтому очень важно не прекращать поддержку.