В качестве одной из мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в пандемию было решено не проводить до конца года плановые проверки, приостановить назначенные; а внеплановые ограничить только угрозой причинения вреда жизни и здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций.

Без сомнения, это существенно снизило административную нагрузку на бизнес, однако не все виды контрольных и надзорных мероприятий приостановлены. К примеру, на сегодня не отменены камеральные налоговые проверки и возможность запрашивать документы, пояснения у налогоплательщиков. По мнению предпринимателей, с которым я согласна, возникает впечатление, что снижение количества выездных проверок компенсируется запросами чрезвычайно большого количества документов. Выполнить их в условиях самоизоляции или при работе в удаленном режиме затруднительно, да и не всегда очевидна законность и целесообразность таких требований. Зачастую запрашивается то, что уже предоставлялось, дублируются периоды. Например, одна компания с 21-го по 25 мая получила два требования предоставить сведения по достаточно большому кругу контрагентов. Совокупно - около 1,8 тысячи документов, огромная нагрузка. Заметим, что налоговики могут запрашивать информацию и "за рамками проверок", хотя и предоставляют в этом случае больше времени на ответ.

Нет запретов и на административные расследования любыми контрольно-надзорными органами, эпидемиологический мониторинг и другие действия вне 294-ФЗ. Судя по обращениям предпринимателей, когда 25 марта объявили первую нерабочую неделю, не было еще четкого понимания, кому можно работать, а кому нельзя и как долго. Очень часто решение, по сути, отдавалось на усмот­рение должностных лиц Роспотребнадзора. И возникали ситуации, когда ведомство требовало приостановки деятельности на 30 дней, а не до окончания нерабочего периода. Ряд вопросов удалось урегулировать в рабочем порядке с управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, а также через суд, тем не менее проблема остается.

Предприниматели отмечают: еще в первой половине апреля настрой у проверяющих был скорее "профилактический", однако уже с конца месяца практика резко изменилась. Теперь, даже если выявленные нарушения удается устранить непосредственно в ходе проверки или в сроки выданного предписания, протоколы все равно составляются. Наказание - штраф либо приостановка деятельности.

Бесспорно, в текущей ситуации приоритетом является обеспечение безопасности и здоровья граждан. Однако многочисленные и часто меняющиеся методические рекомендации, санитарно-эпидемиологичес­кие требования и правила должны быть исполнимыми, воздействие на нарушителей - соразмерным, а разъяснения - законными. Хорошо, что целый пакет методических рекомендаций по отраслям сейчас отошел на второй план - 22 мая приняты понятные санитарные правила. Это тем более важно, когда происходит постепенная отмена ограничений.

Говоря в целом об уровне административного давления на бизнес, хочу отметить, что, по данным "Индекса административного давления" за 2019 год, Свердловская область спустилась с 44 места на 48, несмотря на то что ее интегральный индекс несколько улучшился (с 3,9 до 3,8). Мы направили информацию в прокуратуру региона, контрольно-надзорные органы, оцененные в исследовании, и заместителю губернатора Олегу Чемезову. Обсуждение запланировано на сентябрь на заседании рабочей группы по координации реформы контрольно-надзорной деятельности. Надо понимать, что этот индекс составлен экспертами еще до начала пандемии COVID-19, но на этапе выхода из карантина траектория восстановления экономичес­кой активности будет зависеть в том числе и от снижения административной нагрузки на бизнес.

Справка "РГ"

Индекс административного давления высчитывается ежегодно по четырем параметрам: доля предупреждений юрлиц и ИП от общего числа административных наказаний, доля субъектов, в отношении которых проводились плановые и внеплановые проверки, доля штрафов, наложенных в рамках административных расследований, сумма штрафов. Все субъекты РФ разделены на четыре категории по уровню административного давления: А - наименьшее, D - наибольшее.