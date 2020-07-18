В США побит рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

Госпитализация вышла из-под контроля

Эксперты объясняют столь резкий скачок несколькими факторами. По словам доктора Фаучи, главного специалиста по инфекционным заболеваниям в США, вспышка заболевания, в основном на юге Америки, произошла из-за того, что некоторые штаты слишком быстро открыли свою экономику и резко смягчили ограничительные меры, игнорируя советы экспертов в части ношения масок и соблюдения социального дистанцирования.

С другой стороны, местные чиновники сферы здравоохранения крайне эмоционально говорят о том, что больницы оказались не в состоянии принять инфицированных пациентов из-за нехватки койко-мест. Доходит до того, что "вирусные больные" вынуждены лежать не в специальных боксах, а прямо в коридорах больниц. В Идальго некоторые пациенты лежат на носилках в течение 10 часов, прежде чем их обследуют, рассказал CNN доктор Иван Мелендес. "Мы остро нуждаемся в помощи. У нас еще три недели назад было четыре пациента в отделении интенсивной терапии. Теперь у нас 211 человек. У нас было три человека на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Теперь у нас 135 человек", - сказал врач, добавив, что в четверг в округе было зафиксировано рекордное (более 1200) число инфицированных SARS-CoV-2.

В Техасе и Аризоне, утверждают наблюдатели, уже полностью заполнены морги в наиболее пострадавших районах, местные чиновники просят федеральные власти поставить им дополнительные холодильные камеры и прицепы-рефрижераторы для хранения тел. Перегруженные больницы во Флориде также сообщали, что их отделения интенсивной терапии работают на полную мощность, и что они больше не могут принимать пациентов. Власти округа Майами-Дейд заявили, что "в больницах больше больных с COVID-19, чем имеющихся койко-мест".

В каких штатах наблюдается рост числа инфицированных?

В ряде штатов США, в первую очередь на юге страны, вот уже третью неделю подряд наблюдается рост числа заразившихся.

Военно-медицинский персонал направлен в Техас и Калифорнию, чтобы помочь местным врачам справиться с новыми случаями заболевания, сообщает ВВС, а в Техас и Аризону были направлены грузовики для хранения трупов. 18 штатов Америки, отмечают в Белом доме, находятся в так называемой "красной зоне". Крайне высокие показатели заражения зафиксированы во Флориде. В настоящее время, согласно данным университета Джона Хопкинса, там только в день фиксируется более 55 случаев заражения на 100 тысяч человек. "Солнечный штат" в понедельник обошел Аризону по количеству инфицированных за день. Пять дней подряд во Флориде фиксируется наибольшее количество случаев заражения коронавирусом на душу населения в США.

Центр чрезвычайных операций в Таллахасси был закрыт на тотальную дезинфекцию до понедельника после того, как у 12 его сотрудников был диагностирован SARS-CoV-2, передает CNN.

В Америке разгорается спор о ношении масок

Вопрос о ношении масок в США стал крайне политизированным: в острые противоречия вступили президент Дональд Трамп и главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Ссорятся, вплоть до предъявления исков, губернаторы и мэры внутри отдельных штатов. В целом, дебаты по поводу ношения средств защиты накаляются. В пятницу вечером, выступая в эфире Fox News, Трамп пообещал не выпускать указ об обязательном ношении американцами масок. Его комментарии прозвучали после того, как доктор Фаучи, призвал руководителей штатов и местных органов власти "как можно настойчивее" заставлять людей носить маски. По словам Трампа, ношение масок является личным делом каждого и проявлением "индивидуальной свободы" американцев.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп подал в суд на мэра Атланты Кейшу Лэнс Боттомс за ее попытки заставить местное население носить маски в общественных местах. Боттомс, которая ранее сама переболела коронавирусом, обвинила губернатора Кемпа в том, что он "играет в политику" и "тратит деньги налогоплательщиков на бесполезный иск". Афроамериканка-демократ также раскритиковала президента США Дональда Трампа за то, что он нарушил городской закон, не надев маску во время посещения Атланты. Губернатор Кемп заявил, что в Джорджии ношение масок не является обязательным.

При отсутствии федеральных указов на этот счет власти штатов берут данный вопрос под контроль и сами издают указы, требующие, чтобы люди носили маски.

В США сильно превышены сроки обработки тестов

Наконец, как отмечают эксперты, больницы не успевают обрабатывать результаты тестирования из-за резкого наплыва желающих провериться на коронавирус.

"В некоторых штатах на обработку тестов требуется от 10 до 12 дней, мы этого не отрицаем", - заявил Бретт Джуар из министерства здравоохранения и социальных служб США. По действующему регламенту, на обработку тестов должно уходить максимум три дня. По словам Джуара, ежедневно в США проверяется от 700 000 до 800 000 человек. Это, по его словам, означает, что пройдет минимум неделя, прежде чем чиновники узнают, сколько человек заражены. Ученые предупреждают, что, если результаты тестирования откладываются более чем на три дня, даже идеальное отслеживание контактов не сможет остановить распространение вируса. Некоторые города и штаты сталкиваются с острой нехваткой тестов и маркеров на SARS-CoV-2. В Питтсбурге, штат Пенсильвания, людям, которые подозревают, что они контактировали с зараженными, власти из-за нехватки средств рекомендуют соблюдать режим изоляции дома в течение 14 дней вместо того, чтобы идти в центры тестирования. На Гавайях на месяц продлен подобный двухнедельный карантин для тех, кто не может сдать тесты из-за нехватки тест-систем.

Между тем

На этой неделе впервые в мире за 100 часов коронавирусом заразились более миллиона человек. Общее число инфицированных в пятницу вечером превысило 14 миллионов. По данным университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 14 067 292 случаев заражения и 601 927 смертельных исходов.