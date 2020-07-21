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21.07.2020 15:44

Шашлык под домашним арестом

Дагестанским овцеводам ограничили рынки сбыта живого скота и баранины
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 158(8212)
Россельхознадзор проинформировал о вступлении в силу эмбарго на поставки непереработанной баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в часть регионов России и ряд государств. Запрет предварительно будет действовать до мая 2021-го. Как выжить в этой ситуации дагестанским овцеводам, которые являются одними из крупнейших поставщиков баранины на рынки страны, выяснял корреспондент "РГ".
Сейчас Дагестан может отправлять мясо и баранов в регионы России, имеющие аналогичный с ним статус. Фото: Владимир Аносов/РГ Сейчас Дагестан может отправлять мясо и баранов в регионы России, имеющие аналогичный с ним статус. Фото: Владимир Аносов/РГ
Сейчас Дагестан может отправлять мясо и баранов в регионы России, имеющие аналогичный с ним статус. Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: iStock
Россия может существенно нарастить поставки мяса на мировой рынок

Осуществлять экспорт продукции животноводства, в том числе скота, без всяких ограничений из-за ящура можно только с территории, имеющей статус "Благополучная от ящура без вакцинации". Им обладают на данный момент 52 субъекта РФ. "Российская Федерация находится в неблагоприятном окружении, и заносы этой болезни часто происходят из Китая и Монголии на востоке и стран Закавказья в европейской части страны. С целью минимизации вреда РФ вынуждена поддерживать "пояс вакцинации" - зону, которая отделяет внутренние (благополучные) районы от приграничных регионов, куда может быть занесена болезнь. В этой зоне производится вакцинация против ящура, а на остальной территории (во внутренних районах) нет", - поясняют в Россельхознадзоре. Благодаря тому, что благополучными признана большая часть субъектов РФ, Россия получила статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации, а это очень важно для доступа отечественной продукции на внутренние рынки других государств.

Непризнанные свободными от ящура субъекты страны не смогут экспортировать товары животного происхождения до отдельного решения Всемирной организации охраны здоровья животных. Изменить эту практику самостоятельно Россельхознадзор не может. При этом продукцию глубокой переработки (прошедшую, например, термическую обработку, гарантирующую инактивацию вируса) можно отправлять без ограничений.

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
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В Дагестане сейчас самое крупное поголовье овец в России - 4,7 миллиона животных. Запрет на вывоз баранины, конечно, вызвал негативную реакцию. Заместитель начальника управления по ветеринарии минсельхозпрода РД Сергей Попандопуло рассказал корреспонденту "РГ", что в Дагестане не было вспышек ящура. Попадание в черный список обосновывается лишь тем, что республика граничит с Азербайджаном и Грузией, являясь своеобразной буферной зоной.

- Нам разъяснили на совещании с московскими коллегами, что выход из создавшейся ситуации таков: отправлять живой скот на бойню в близлежащие регионы, признанные свободными от ящура, и оттуда перенаправлять в торговые сети страны. Или искать новые возможности для экспорта за рубеж, - пояснил Попандопуло.

Он добавил, что ограничения на поставки баранины не касаются государств Ближнего Востока, а также ближайших соседей - Азербайджана и Грузии.

- Требования этих стран позволяют отправлять им мясо. Причем мусульманские страны берут в основном баранину. Азербайджан и Грузия с удовольствием покупают живой скот, но нам это не слишком выгодно. Нужно организовать переработку на месте и вывозить готовые мясные продукты. Что касается возможного дефицита баранины в Москве и других центральных регионах страны из-за введения ограничений, то эта проблема неактуальна, так как потребление этого мяса в них не очень высокое, - добавил Попандопуло.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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В Дагестане работает шесть убойных пунктов, где разрешено сертифицировать мясо на экспорт, но пока только в Иран. Тут схема такая. Если республиканский поставщик заключает договор с заказчиком из арабской страны, его представитель приезжает в Дагестан, проверяет, как организована работа убойного пункта и выдает сертификат.

- На данный момент еще два наших производителя обратились для оформления документов для вывоза баранины в Объединенные Арабские Эмираты. Ждем согласования от этой страны. Кроме того, в России 33 региона, в которые мы можем поставлять мясо, - сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по РД Гаджимагомед Азаев.

Таким образом, сейчас Дагестан может отправлять мясо и баранов в регионы России, имеющие аналогичный с ним статус, а в 52 благополучных субъекта нет. Но есть еще один вариант - забивать дагестанский скот на пограничных благополучных территориях, где есть оборудованные пункты и где проводят проверку на ящур, и потом поставлять заказчикам.

О проблеме дагестанских животноводов сообщил вице-премьер правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на онлайн-совещании с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым. С учетом новых ограничений зампред правительства РД предложил создать в регионе мощности для глубокой переработки баранины. В нынешнем году в республике переработано около шести тысяч тонн мяса - это всего 20 процентов имеющегося сырья.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Джамбулат Хатуов также предложил искать новые зарубежные рынки сбыта дагестанской баранины. Сейчас ее основным покупателем является Иран, куда с начала года отгружено около 400 тонн мяса. Кроме того, шесть тысяч голов овец отправлено в Грузию.

- Дагестанскую баранину можно поставлять в санатории, рестораны и другие заведения общепита всех курортов страны, в том числе Краснодарского края и Крыма, - считает Хатуов.

В правительстве же республики обещают усилить поддержку местных животноводов, чтобы они не пострадали из-за ограничительных мер. Рассматривается возможность повышения субсидии на приобретение овцематок и оказание господдержки тем, кто реализует шерсть. Кроме того, с 2021 года планируется введение новой субсидии для тех, кто сдает баранов на убой.

Тем временем

Чтобы доказать безопасность и экологическую чистоту дагестанской баранины, в регион планируют пригласить представителей Всемирной организации охраны здоровья животных. Как надеются в минсельхозпроде РД, после инспекции Дагестан исключат из списка "неблагонадежных".

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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