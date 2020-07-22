Как должна была на самом деле выглядеть героиня Assassin’s Creed Valhalla

Британский художник и любитель истории Патрик Робертсон, создающий более аутентичные образы персонажей известных сериалов и фильмов, также "исправляет" внешний вид героев игр.

Его новый коллаж вновь посвящён многоожидаемой RPG Assassin"s Creed Valhalla, выход которой запланирован на 17 ноября текущего года.

Протагонист - викинг Эйвор, несмотря на имя, может оказаться женщиной: в игре есть возможность выбора пола. Именно "женский вариант" Эйвора и подвергся корректировке со стороны Патрика, постаравшегося привести воительницу к больше соответствию с обликом викинги, вторгшегося в Британию в IX веке.

Отметим, Робертсон уже проделывал нечто подобное с другими героями ACV.

Ранее он также публиковал аналогичные работы с кадрами из "Игры престолов", "Последнего королевства", "Викингов", "Храброго сердца", "Короля Артура", "Трои" и кинокомиксов Marvel.