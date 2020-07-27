Названы самые эффективные средства для дезинфекции от коронавируса

Одним из возможных путей заражения человека новой коронавирусной инфекцией является контакт с поверхностью предметов, содержащих жизнеспособный вирус. При несоблюдении рекомендаций для предотвращения распространения COVID-19 заражение может произойти через контакт загрязненных рук со слизистыми носа, глаз и рта. В свою очередь загрязнение поверхностей предметов главным образом происходит в результате выделения зараженным человеком вирусных частиц при дыхании, чихании и кашле.

Коронавирус сохраняет жизнеспособность на различных поверхностях до двух суток, поэтому актуальной остается защита и мытье рук, а также влажная уборка с дезинфекцией поверхностей, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Способности вируса сохранять активность изучали в ГНЦ "Вектор" Роспотребназора. Исследования показали, что вирус сохраняет жизнеспособность на различных поверхностях (нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик, керамическая плитка) более чем на 48 часов и эта его способность может служить источником заражения.

При этом обработка поверхностей дезинфицирующими средствами позволяет очистить их от жизнеспособных вирусных частиц.

В "Векторе" протестировали несколько десятков различных дезинфектантов: с хлором, спиртом, на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Результаты обнадеживают: все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус.

Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30 процентов способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут.

"Вирус не очень стойкий, он чувствителен практически ко всем дезинфектантам. Можно использовать спиртсодержащие, хлорсодержащие растворы - протереть ими поверхность предмета, дать высохнуть - и можно спокойно пользоваться. Действует на вирус перекись водорода. И даже обычный мыльный раствор - этого вполне достаточно для обеззараживания и рук, и поверхностей", - пояснил "РГ" замдиректора по науке ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, он отметил, что, например, в быту, вполне достаточно обработки обычной водкой. Для обеззараживания воздуха и поверхностей также можно использовать лампы с ультрафиолетовым излучением. Только надо следить, чтобы это были лампы закрытого типа, безопасные для глаз.

"Только четкое соблюдение всех рекомендаций для предотвращения распространения COVID-19, каждая из которых подкреплена множеством научных исследований, позволит обезопасить человека от заражения новой инфекцией. Уборка помещений и обработка дезсредствами всех поверхностей, находящихся в непосредственной близости с человеком, зараженным коронавирусом, и обработка рук - необходимый минимум профилактики наряду с применением средств индивидуальной защиты", - напомнили в Роспотребнадзоре.