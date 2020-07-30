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Константин Хабенский рассказал, как пережил самоизоляцию

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    30.07.2020, 14:53
Текст:   Олег Усков

Не секрет, что введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничения серьезно ударили по артистам - как по музыкантам, так и по актерам. Концерты под запретом, кино не снимается - работы нет. Кто-то предприимчивый нашел выход, занявшись многочисленными сериалами "по удаленке", кто-то просто сидел и жаловался, раздражая коллег по цеху.

Фото: РИА Новости/ Фотослужба Generation P
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А вот Константин Хабенский, по его словам, просто растерялся. Но быстро взял себя в руки. Признавая, что из-за пандемии "планы театров, кинобизнеса и обычные человеческие планы были нарушены, масса проектов остановилась", и это - большие финансовые потери. Ведь нужно было на что-то держать съемочные группы и всё-таки заканчивать фильмы, "так что всё непросто".

Но сейчас, по наблюдению артиста, и киноиндустрия "потихоньку зашевелилась", некоторые театры начали репетиции, а какие-то репетировать и не прекращали, кстати, - "благодаря зумам, скайпам и т.д.".

"Сам я вначале слегка растерялся, ведь это был такой очень внезапный отпуск", - говорит Константин в беседе с АиФ, поясняя, что к запланированным отпускам-то ведь люди морально готовятся заранее, тогда как такой вот внезапный необходимо было "переварить".

Фото: kinopoisk.ru
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Также Хабенский прокомментировал недавнее предложение министра культуры России какое-то время, до зимы, например, не демонстрировать в кинотеатрах драмы, сосредоточившись на легком и развлекательном кино.

"Мне кажется, зритель готов в любое время смотреть хорошее кино. А какого направления эти фильмы - это выбор зрителя, а не кинотеатров", - считает Константин.

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