Президент Бразилии: Все когда-нибудь заразятся коронавирусом

Переболевший коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару, выступая перед своими сторонниками в штате Риу-Гранди-ду-Сул, заявил, что все когда-нибудь заразятся SARS-CoV-2. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Folha de Sao Paulo.

"Я нахожусь в группе риска, соответственно, я никогда не проявлял небрежность", - сказал политик, намекнув, что принимаемые по всему миру ограничительные меры (а также защитные маски и социальное дистанцирование) малоэффективны в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Болсонару выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет.

Бразильский лидер, который в этом году отметил 65-летие, заразился 7 июля, а уже 25 числа сообщил, что поборол болезнь. Политик заявил, что ему очень помог гидроксихлорохин. Кстати, ранее данный препарат активно рекламировал президент США Дональд Трамп. Правда, американский президент принимал его для профилактики.