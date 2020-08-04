Новости

Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
"Внучка знахарки бабы Нины" выманила у новгородки 60 тысяч рублей 17:03
В Коми перенесшие COVID-19 смогут пройти реабилитацию лечебной грязью 16:50
Минюст Украины анонсировал дату начала распродажи тюрем 16:46
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице 16:46
В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2" 16:40
Видео: В центре Москвы произошел пожар в хостеле 16:36
В России появится система для отслеживания оборота золота и бриллиантов 16:36
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве 16:31
Фото: герои "Шерлока" появятся на почтовых марках Великобритании 16:13
Гарюгин покинул должность начальника Петербургского метрополитена 16:11
Легойда: Движение Black Lives Matter дискредитировало себя 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 18:29
Рубрика: Общество

Без посредников

Закон о суррогатном материнстве нужно доработать
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Действующая модель привлечения суррогатных матерей для вынашивания детей по договору с бесплодными парами нуждается в корректировке. А посреднические центры, не имеющие отношения к медицине, из процедуры суррогатного материнства вообще нужно исключить. Такое предложение обсуждается в Национальной медицинской палате.
По нашему законодательству суррогатное материнство - один из способов лечения бесплодия. Фото: REUTERS По нашему законодательству суррогатное материнство - один из способов лечения бесплодия. Фото: REUTERS
По нашему законодательству суррогатное материнство - один из способов лечения бесплодия. Фото: REUTERS

Тема снова на пике дискуссий не случайно. В середине июля Следственный комитет арестовал группу врачей частного медцентра и сотрудников посреднического агентства, заподозрив их ни много ни мало в торговле детьми. Случилось это после того, как в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, которых российские сурмамы выносили для родителей-иностранцев. Забрать детей не успели из-за закрытых границ в связи с эпидемией COVID-19.

Фото: GettyImages
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?

Глава НМП Леонид Рошаль всегда пристально следит за делами, в которых обвиняют врачей. Как будут развиваться события в конкретном случае - пока не ясно, следствие идет в закрытом режиме. При этом в НМП признают: законодательное регулирование суррогатного материнства в России нуждается в корректировке, и сейчас в работу над поправками вместе с палатой включились Российская ассоциация репродукции человека и Российское общество акушеров-гинекологов. О некоторых обсуждаемых предложениях стало известно "РГ".

"Вопрос о торговле детьми абсолютно правомерен, - сказала "РГ" эксперт НМП, профессор кафедры уголовного права ВГУ юстиции (РПА Минюста России) Антонина Чупрова. - Суррогатное материнство превратилось в России в доходную отрасль, в которой значительная роль принадлежит разного рода посредническим центрам. Эти организации обещают решить проблемы лицам, не являющимся генетическими родителями ребенка, например, лицам, состоящим в однополых браках, в том числе и иностранным гражданам. Надо признать, что таким центрам платят не за посреднические услуги в подборе суррогатной матери и юридическое сопровождение, а за результат - ребенка".

Согласно нашему законодательству, вынашивание ребенка женщиной, которая не является его биологической матерью, - это один из способов лечения бесплодия у женщины, которая не в состоянии родить сама по определенным медицинским показаниям. По факту же сурмамы иногда выполняют пожелание заказчика получить "готового" ребенка даже в тех случаях, которые к женскому бесплодию отношения не имеют. "Не разрешается также вынашивать ребенка, потенциальные родители которого генетически с ним не связаны", - отмечает Чупрова. Но когда буква закона нарушается, - будущие дети, по сути, превращаются в товар.

Не разрешается вынашивать ребенка, потенциальные родители которого генетически с ним не связаны. Но это правило зачастую нарушается

"О признаках торговли детьми свидетельствуют, например, такие условия договора, как возврат полученных от потенциальных родителей средств при прерывании беременности или гибели плода. Приведу также известный факт: в одном из размещенных в Китае рекламных билбордов с упоминанием известного российского медцентра, счастливые гей-партнеры держали на руках младенцев, - говорит Антонина Чупрова. - То есть в посреднических агентствах происходит банальная торговля младенцами, генетически не связанными с заказчиками".

Российский закон довольно лоялен. В других странах, где суррогатное материнство разрешено, например, в некоторых штатах США, посредничество категорически запрещено.

Так что, в принципе запретить суррогатное материнство? А как же сотни женщин, в силу травмы или заболевания лишившиеся возможности родить? Для них помощь сурмамы - единственный шанс получить своего - биологически - ребенка, а не усыновить чужого.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Яровая предложила разрешить суррогатное материнство только бесплодным россиянам

В НМП считают, что важно оздоровить существующий порядок. В частности, центры- посредники, не имеющие отношения к медицине, из процедуры необходимо исключить.

Логичнее, когда и потенциальные родители, и суррогатные матери будут обращаться непосредственно в медицинские центры, - считают в НМП. Впрочем, детальная процедура должна быть четко прописана - ведь помимо чисто медицинской стороны дела есть еще договорные отношения между сторонами.

"Нормативные акты, регулирующие суррогатное материнство, содержат ряд противоречивых положений, которые создают правовые проблемы как потенциальным родителям ребенка, так и суррогатной матери, - говорит Чупрова. - Так, для генетических родителей бывает сложно получить согласие сурмамы указать их в свидетельстве о рождении ребенка. Есть проблемы, когда к ее услугам прибегают пары, не состоящие в браке или одинокие женщины. Этими проблемами занимался Пленум Верховного суда. При этом суды чаще всего принимают решения в интересах ребенка, то есть в пользу биологических родителей".

Неоднозначно и положение сурматерей - в большинстве случаев они выполняют свою часть соглашения в расчете на серьезное вознаграждение. "Бывают случаи, когда женщина в итоге получает не всю обещанную сумму, в договор вписываются штрафные санкции за нечеткое выполнение требований, например, по контролю питания, приема лекарств, посещения врачей, - поясняет эксперт. - Иногда сурматери не могут рассчитывать на то, что родители заберут рожденных для них детей, если, например, рождается ребенок не того пола, что оговаривалось, или если он рождается больным, или если, допустим, родилась двойня".

Такие вещи можно урегулировать, если дополнить семейное законодательство положениями о суррогатном материнстве, говорят в НМП. Основные положения договора между потенциальными родителями и сурматерью надо детально прописать в Семейном кодексе.

Фото: Photoxpress
40 лет назад родился первый ребенок от суррогатной матери

И, конечно, суррогатное материнство не должно рассматриваться как один из видов бизнеса, в котором решающая роль принадлежит посредническим агентствам, определяющим порядок и финансовые условия, в том числе и гонорар сурмамам. "Ни для кого не секрет, что женщины зарабатывают себе на жизнь, многократно выполняя функции по вынашиванию ребенка. По сути, они делают суррогатное материнство своей профессией", - отмечает эксперт НМП.

Как урегулировать этот вопрос, не ущемив интересов ни той, ни другой стороны, еще предстоит обсудить. "Возможно, сурматери следует ограничить число родов и возмещать лишь разумные расходы, связанные с утратой возможности работать, а также компенсировать расходы на медицинскую и юридическую помощь", - полагают в НМП.

Общество Здоровье

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиянам открыли въезд в Черногорию
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
В Подмосковье скончался второй пилот упавшего дельталета
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше