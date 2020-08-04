Действующая модель привлечения суррогатных матерей для вынашивания детей по договору с бесплодными парами нуждается в корректировке. А посреднические центры, не имеющие отношения к медицине, из процедуры суррогатного материнства вообще нужно исключить. Такое предложение обсуждается в Национальной медицинской палате.

Тема снова на пике дискуссий не случайно. В середине июля Следственный комитет арестовал группу врачей частного медцентра и сотрудников посреднического агентства, заподозрив их ни много ни мало в торговле детьми. Случилось это после того, как в московской квартире было обнаружено несколько младенцев, которых российские сурмамы выносили для родителей-иностранцев. Забрать детей не успели из-за закрытых границ в связи с эпидемией COVID-19.

Глава НМП Леонид Рошаль всегда пристально следит за делами, в которых обвиняют врачей. Как будут развиваться события в конкретном случае - пока не ясно, следствие идет в закрытом режиме. При этом в НМП признают: законодательное регулирование суррогатного материнства в России нуждается в корректировке, и сейчас в работу над поправками вместе с палатой включились Российская ассоциация репродукции человека и Российское общество акушеров-гинекологов. О некоторых обсуждаемых предложениях стало известно "РГ".

"Вопрос о торговле детьми абсолютно правомерен, - сказала "РГ" эксперт НМП, профессор кафедры уголовного права ВГУ юстиции (РПА Минюста России) Антонина Чупрова. - Суррогатное материнство превратилось в России в доходную отрасль, в которой значительная роль принадлежит разного рода посредническим центрам. Эти организации обещают решить проблемы лицам, не являющимся генетическими родителями ребенка, например, лицам, состоящим в однополых браках, в том числе и иностранным гражданам. Надо признать, что таким центрам платят не за посреднические услуги в подборе суррогатной матери и юридическое сопровождение, а за результат - ребенка".

Согласно нашему законодательству, вынашивание ребенка женщиной, которая не является его биологической матерью, - это один из способов лечения бесплодия у женщины, которая не в состоянии родить сама по определенным медицинским показаниям. По факту же сурмамы иногда выполняют пожелание заказчика получить "готового" ребенка даже в тех случаях, которые к женскому бесплодию отношения не имеют. "Не разрешается также вынашивать ребенка, потенциальные родители которого генетически с ним не связаны", - отмечает Чупрова. Но когда буква закона нарушается, - будущие дети, по сути, превращаются в товар.

Не разрешается вынашивать ребенка, потенциальные родители которого генетически с ним не связаны. Но это правило зачастую нарушается

"О признаках торговли детьми свидетельствуют, например, такие условия договора, как возврат полученных от потенциальных родителей средств при прерывании беременности или гибели плода. Приведу также известный факт: в одном из размещенных в Китае рекламных билбордов с упоминанием известного российского медцентра, счастливые гей-партнеры держали на руках младенцев, - говорит Антонина Чупрова. - То есть в посреднических агентствах происходит банальная торговля младенцами, генетически не связанными с заказчиками".

Российский закон довольно лоялен. В других странах, где суррогатное материнство разрешено, например, в некоторых штатах США, посредничество категорически запрещено.

Так что, в принципе запретить суррогатное материнство? А как же сотни женщин, в силу травмы или заболевания лишившиеся возможности родить? Для них помощь сурмамы - единственный шанс получить своего - биологически - ребенка, а не усыновить чужого.

В НМП считают, что важно оздоровить существующий порядок. В частности, центры- посредники, не имеющие отношения к медицине, из процедуры необходимо исключить.

Логичнее, когда и потенциальные родители, и суррогатные матери будут обращаться непосредственно в медицинские центры, - считают в НМП. Впрочем, детальная процедура должна быть четко прописана - ведь помимо чисто медицинской стороны дела есть еще договорные отношения между сторонами.

"Нормативные акты, регулирующие суррогатное материнство, содержат ряд противоречивых положений, которые создают правовые проблемы как потенциальным родителям ребенка, так и суррогатной матери, - говорит Чупрова. - Так, для генетических родителей бывает сложно получить согласие сурмамы указать их в свидетельстве о рождении ребенка. Есть проблемы, когда к ее услугам прибегают пары, не состоящие в браке или одинокие женщины. Этими проблемами занимался Пленум Верховного суда. При этом суды чаще всего принимают решения в интересах ребенка, то есть в пользу биологических родителей".

Неоднозначно и положение сурматерей - в большинстве случаев они выполняют свою часть соглашения в расчете на серьезное вознаграждение. "Бывают случаи, когда женщина в итоге получает не всю обещанную сумму, в договор вписываются штрафные санкции за нечеткое выполнение требований, например, по контролю питания, приема лекарств, посещения врачей, - поясняет эксперт. - Иногда сурматери не могут рассчитывать на то, что родители заберут рожденных для них детей, если, например, рождается ребенок не того пола, что оговаривалось, или если он рождается больным, или если, допустим, родилась двойня".

Такие вещи можно урегулировать, если дополнить семейное законодательство положениями о суррогатном материнстве, говорят в НМП. Основные положения договора между потенциальными родителями и сурматерью надо детально прописать в Семейном кодексе.

И, конечно, суррогатное материнство не должно рассматриваться как один из видов бизнеса, в котором решающая роль принадлежит посредническим агентствам, определяющим порядок и финансовые условия, в том числе и гонорар сурмамам. "Ни для кого не секрет, что женщины зарабатывают себе на жизнь, многократно выполняя функции по вынашиванию ребенка. По сути, они делают суррогатное материнство своей профессией", - отмечает эксперт НМП.

Как урегулировать этот вопрос, не ущемив интересов ни той, ни другой стороны, еще предстоит обсудить. "Возможно, сурматери следует ограничить число родов и возмещать лишь разумные расходы, связанные с утратой возможности работать, а также компенсировать расходы на медицинскую и юридическую помощь", - полагают в НМП.