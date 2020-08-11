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11.08.2020 03:46
Рубрика: В мире

Один человек погиб в ходе уличных протестов в Минске

Текст: Игорь Дунаевский
Спецподразделения МВД Беларуси завершили операцию по вытеснению манифестантов с улиц Минска. Оцепление в центре города сняли, передает корреспондент ТАСС с места события. Столкновения протестующих с силами правопорядка продолжались почти семь часов.

Вечером в понедельник после относительного затишья днем в городе вновь начали собираться толпы демонстрантов, не реагирующие на призывы милиции разойтись. Белорусские силовики подготовились заранее и сумели быстро взять ситуацию под контроль в центральных районах столицы, где в воскресенье и понедельник проходили несогласованные акции протеста с участием тех, кто недоволен результатами выборов президента, состоявшихся в республике 9 августа.

Фото: Gettyimages
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Но в ночь на вторник протесты перекинулись на прилегающие к центральным районам улицы, где регулярно перерастали в стычки с силовиками. Последние несколько часов наиболее интенсивные столкновения вспыхивали около станций метро "Пушкинская" и "Спортивная", в районе Парка Горького и площади Бангалор. Силовикам удалось не допустить столпотворения у универсама "Рига", где демонстранты пытались возводить баррикады, а также оттеснить протестовавших от "Пушкинской".

По данным РИА Новости, хотя большинство манифестантов выходило на улицы без какой-либо защиты, к метро "Спортивная" прибывали группы активистов в защитной амуниции, включая шлемы, налокотники и наколенники. А Sputnik Беларусь передает, что протестующие бросали "коктейли Молотова" в бойцов ОМОНа. Правоохранители, как сообщают работающие на месте событий корреспонденты российских информагентств, применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также задерживали протестующих. Пострадавшим оказывали помощь медики. Точных данных о количестве задержанных и пострадавших нет.

В МВД Беларуси сообщили, что один участник демонстраций в Минске погиб в ходе столкновений со спецназом. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова рассказала, что он "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей", но оно "взорвалось в руке, мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью".

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко победил, получив 80 процентов голосов избирателей. Второй финишировала Светлана Тихановская, за которую проголосовали 10,9 процента белорусов.

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