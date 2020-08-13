В России начали усыновлять пожилых людей

Цель программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография" - продлить активное долголетие россиян. В регионах пожилым одиноким людям находят приемные семьи. Создают группы дневного пребывания - дедсады (от слова - дед), как окрестили их в народе. Организуют мобильные бригады, которые доставляют стариков в поликлиники или привозят врачей на дом.

Корреспонденты "Российской газеты" узнали, как все это работает.

Врача привезут на дом

Проект "Мобильные бригады" в Сахалинской области начал действовать с осени прошлого года. Населенные пункты на Дальнем Востоке находятся на большом расстоянии друг от друга. Пожилым людям добраться из села до поликлиники - немалая проблема.

Мобильные бригады перевозят пожилых сельских жителей в лечебные учреждения либо по их просьбам, либо для проведения диспансеризации и дополнительных скринингов здоровья, организованных специалистами соцзащиты.

Специальная служба принимает заявки от пенсионеров старше 65 лет на посещение лечебного учреждения, составляет маршрут специализированного автобуса и в назначенный день он собирает несколько человек по близ расположенным селам и везет их на прием к врачу.

"В самом лечебном учреждении работа врача организована так, что он в определенные часы принимает только этих пенсионеров. Иными словами, им не приходится томиться в очереди", - рассказывает специалист министерства социальной защиты Сахалинской области Мария Наумова.

Житель поселка Быков Долинского района 78-летний Александр Каракозов узнал о возможности воспользоваться услугами мобильной бригады из объявления в местной газете. Позвонил. Сам не ожидал, как быстро на его просьбу откликнулись. И пенсионер быстро добрался до поликлиники, чтобы сделать УЗИ. Разумеется, всех клиентов мобильных бригад доставляют и обратно домой.

Работа их организована на базе территориальных отделений Центра социального обслуживания населения. Осенью они начали действовать в трех районах области. Для чего были куплены три автобуса Ford на условиях софинансирования федерального и регионального бюджетов. Автобусы специализированные, приспособленные для транспортировки маломобильных граждан.

Сейчас проект расширен, он охватил и другие территории островной области. Теперь люди могут посещать врача планово, а не в экстренном порядке, когда, как говорится, сильно прижмет.

Мобильным бригадам нашлась и другая работа. "Автомобили будут также задействованы в работе межведомственных мобильных бригад, - пояснила начальник отдела учреждений социального обслуживания областного министерства соцзащиты Елена Кобец. - Суть этой практики в том, что социальные работники, представители пенсионного фонда, специалисты администрации муниципалитета выезжают по заранее обозначенным адресам. И решают проблемы пожилых людей: коммунальные, юридические, бытовые и прочие".

Сейчас, во время пандемии COVID-19, спецтранспорт мобильных бригад доставляет пожилым людям лекарства, продукты, предметы первой необходимости.

В Сахалинской области оказывают более 60 мер поддержки старшему поколению островитян. Также стабильно работают проекты "Социальный экипаж", "Телефон общения", "Санаторий на дому".

150 бригад для пожилых

В Алтайском крае уже в 18 муниципалитетах реализуется проект "Старшее поколение". Сейчас в регионе работает 150 мобильных бригад.

Коронавирусная инфекция внесла в него свои коррективы. Раньше они привозили пожилых и маломобильных граждан, проживающих в сельской местности, в поликлиники для прохождения диспансеризации. Теперь в состав бригад включают не только работников соцслужб, но и медиков. И медики приезжают к своим подопечным на дом.

Наталья Дмитриева заведует отделением комплексной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска. Она руководит работой мобильной бригады в городе и в Первомайском районе, где насчитывается 58 сел.

"Работа мобильных бригад началась с октября 2019 года, - рассказывает Наталья Анатольевна. - Мы получили автомобиль. В прошлом году успели сделать шесть выездов. В сопровождении соцработника доставляли в учреждения здравоохранения Новоалтайска по пять человек, где они проходили всевозможные обследования. Затем развозили по домам. Нынешний год начали в том же формате, но пандемия вынудила его поменять, начиная с июня".

Отзывы хорошие - бабушки с дедушками довольны таким вниманием. Поначалу удивлялись, когда видели медработника с аппаратурой в дверях. Фельдшер и кардиограмму снимет, и рекомендации даст, да и просто поговорит-послушает, что очень важно для пожилого человека. Такого, чтоб на порог не пускали, не было ни разу.

73-летний Валерий Благовещенский живет в селе Санниково Первомайского района. "Меня заранее предупредили, что будут гости, - рассказал он "РГ". - Врач померил давление, снял кардиограмму, провел осмотр, выписал рецепты. Это хорошая забота. Надо ли сохранять ее после окончания пандемии, не мне решать, конечно. Но если сохранят, будет неплохо".

Живет в Санниково и семейная пара Нины Башмаковой и Михаила Деменкова. Они из поколения "детей войны". Маленький Миша, уцелевший после бомбежки эшелона, но потерявший мать, получил боевое ранение в два года, когда фашистский солдат дал очередь по голодным сиротам. Пуля попала в руку.

"А про врача из мобильной бригады могу сказать только самые добрые слова, - подчеркнула Нина Башмакова. - Она нас с дедушкой и обсмотрела, и обслушала, и прежние анализы со снимками проверила, и лечение назначила. Я даже прослезилась. Мария Ивановна Суворова - врач от Бога, так и напишите".

Региональный министр социальной защиты Наталья Оськина обещает, что, когда эпидемиологическая обстановка в крае наладится, пожилых граждан снова будут доставлять на специализированных автомобилях в медицинские организации для прохождения диспансеризации в плановом порядке.

В дедсадах накормят и присмотрят

На Вятке создают группы присмотра за людьми пожилого возраста, которым требуется постоянный посторонний уход. Их родственники теперь могут спокойно работать, не переживая, что со стариками что-то случится.

Такие группы уже работают в Кирово-Чепецком и Советском районах и в областном центре. В ближайшее время появится еще пять: в четырех районах области и Кирове. В общей сложности они рассчитаны на 60 мест.

"С открытием групп дневного присмотра родственники могут рассчитывать на помощь по уходу за своими близкими, - говорит министр соцразвития Кировской области Ольга Шулятьева. - В то же время пребывание здесь привносит разнообразие в жизнь самих стариков". Они могут заниматься адаптивной физкультурой, отдохнуть в сенсорной комнате или посмотреть кино. Есть возможность реализовать себя в хобби, например, в таком как вязание. В течение дня их ждет обед и по желанию даже дневной сон.

"Группу могут одновременно посещать пять человек. Здесь есть комнаты отдыха и для проведения досуга, а также буфет, где приятно поесть и выпить чашку чая. В санитарной комнате можно принять душ", - рассказала директор центра межрайонного комплексного центра соцобслуживания населения в Котельничском районе Ирина Смирнова.

Житель Котельнича Алексей Попов тоже записал в группу присмотра свою бабушку и ждет с нетерпением открытия.

Удочерили бабу Олю

Сегодня в Югре живет 156 приемных семей, которые "усыновили" пожилых одиноких людей. Всего же с начала действия этого социального проекта, было организовано 429 семей.

Как отмечают в департаменте социального развития региона, принять пожилого человека в семью, за которым требуется уход, могут не только чужие люди, но и родственники, - внуки, племянники, братья, сестры. Таких, к слову, не так много - только каждая пятая семья.

В остальных случаях "усыновителями" выступают люди формально не родные, но считающие приемных старичков своими. Официально таких опекунов называют помощниками, они получают ежемесячную выплату в 10 тысяч 263 рубля, сумма индексируется с учетом инфляции. Иногда помощник и пожилой человек находят друг друга и заявляют о создании приемной семьи сами, иногда помощника помогают найти социальные службы.

Если необходимо, помощники проходят учебу основным навыкам ухода за тяжелыми, лежачими больными. Случайным людям, которые готовы взять пожилого человека только ради денег, социальные службы старичков не доверяют. Всякий раз решение о создании приемной семьи выносит специальная комиссия. Условием ее создания являются совместное проживание и ведение хозяйства, и конечно, - уход за одиноким пожилым человеком.

За такими семьями ведут постоянный контроль. Проверяют один раз в течение первого месяца после заключения договора о приемной семье. Дальше - один раз в три месяца в течение первого года, один раз в полгода в течение второго года и всех последующих лет после заключения договора.

Как сообщили в социальных службах региона, в прошлом году прошло больше 400 проверок, и ни одного нарушения не обнаружили.

Об истории создания одной приемной семьи "РГ" рассказала Людмила Переверзева из Нижневартовска, которая взяла к себе в семью "бабу Олю".

- Как же вы решились взять в семью чужую больную старушку, которая едва ходит, при том, что сегодня многие и своих-то немощных родителей нередко сдают в приюты? - спрашиваю у нее.

- Ну что вы! Баба Оля нам совсем не чужая, - даже с некоторой обидой в голосе отвечает на мой вопрос Людмила Переверзева. - Ольга Владимировна, с нашей семьей уже почти 27 лет. В прошлом году всей семьей отметили ее 95-летний юбилей. Мы с мужем знакомы с ней со времен перестройки. Помните, тогда пенсионеры враз оказались никому не нужны. Многим из них есть было нечего, сигаретами, тряпками на улицах торговали, чтобы выжить. А у нас с мужем небольшая фирма была. Мы решили, что хотя бы пяти-шести бабулькам чем-то да помочь сможем. Платили им небольшие пособия. Одна из них и была баба Оля…

Но и баба Оля тоже в долгу не осталась. Как рассказывает Людмила Переверзева, Ольга Владимировна, помогала воспитывать им сына, потом внуков. Читала им сказки, учила читать. Они настолько сроднились, что, когда баба Оля осталась после смерти единственного сына одна-одинешенька, сразу решили жить вместе, одной семьей.

Было время, когда Людмила Переверзева, а ей сегодня и самой уже 66 лет, одновременно ухаживала и за своей мамой, которая лежала после инсульта, и за бабой Олей. "А когда моя мама умерла, всем нам, - и моим детям, и внукам баба Оля стала за маму", - искренне признается Людмила Переверзева.

Нашли семью старушке

В Самарской области одиноким пожилым людям тоже находят "приемных" родных.

Плюсов у такой соцтехнологии немало: пожилые люди остаются дома в родном селе или городе, в привычной обстановке, получают должный уход. А ухаживающие - небольшое вознаграждение, впрочем, мотивы для доброго дела у каждого свои.

Так, соцработник 48-летняя Надежда Орлова из села Долматовка взяла в семью одну из своих подопечных - 83-летнюю тетю Полину, когда та сломала шейку бедра и уже не смогла за собой ухаживать.

Дорога ей была одна - в пансионат, дом обветшал, пожилая женщина ютилась у односельчанина, помогая ему по хозяйству. Но когда слегла, оказалась обузой. Семья Надежды Орловой не отказалась принять бабушку, ведь за 20 лет знакомства она им и без того была как родная.

Правда, первое время тетя Полина прятала пенсию под подушку, а потом поняла, что ее деньги никому не нужны и попросила "дочку", как она зовет Надю, положить их в сервант. К слову, хозяйство в приемной семье общее, пожилой подопечный должен отдавать в "общий котел" пенсию, оставляя себе не менее 25 процентов, как в пансионате. Кроме того, за уход Надежде полагается ежемесячная выплата.

Другой приемной семье - Людмилы Артсен и Нины Тихонравовой - уже четыре года. Пожилые женщины - соседки. Когда Людмила Юрьевна перенесла инсульт, ей понадобилась постоянная помощь. А ведь десять лет назад она выхаживала одинокую соседку Нину, которая несколько месяцев пролежала в гипсе. Сумела отыскать ее единственного родного человека - внука, восстановила оборвавшуюся много лет назад связь между ними. Вот и получилось, что теперь ее очередь помогать…

- Приемные семьи - это благо для одиноких пожилых людей, - считает Людмила Юрьевна. - Чаще их создают в селе, в городах ведь даже ближайших соседей мало кто знает. Но так не должно быть. С соседями нужно дружить.

Трехсторонний договор между членами новой семьи и министерством социально-демографической и семейной политики региона составляется таким образом, чтобы не возникало имущественных или других корыстных интересов. Впрочем, за доброе дело полагается ежемесячная выплата ухаживающему - сейчас это 3 тысячи 619 рублей. Не та сумма, которой можно прельститься. Семьи навещают психолог и специалист соцслужбы.

Жить можно как у подопечного, так и в новой семье, главное, чтобы вместе. Ведь основная идея - не только комфортное дожитие дома, а не в казенных стенах пансионата, но и решение проблемы одиночества. Семья всегда вдохновляет на жизнь.

"Все привыкли, что приемные - это для детей, - говорит министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова. - Но если задуматься, то и пожилой человек чувствует себя спокойнее и комфортнее в семье. Наш регион стал одним из первых в России, где еще с 2009 года стали появляться приемные семьи для пожилых и инвалидов. Сейчас их уже 173".