Составлен список ста лучших сиквелов

Авторитетный агрегатор Rotten Tomatoes представил рейтинг ста лучших сиквелов в истории кино. Список составлен на основе мнений пользователей Сети.
Первое место заняли "Приключения Паддингтона 2". Второе - "История игрушек 2". Третье - "Три цвета: Красный" Кшиштофа Кесьлевского.
Далее идут "Голдфингер", "История игрушек 3", "Перед полуночью", "Крёстный отец 2", "Невеста Франкенштейна", "История игрушек 4", "Миссия невыполнима: Последствия", "Безумный Макс: Дорога ярости".
Замыкают сотню новый "Хэллоуин" и "Mamma Mia! 2".
Полный список - здесь.