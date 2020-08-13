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Составлен список ста лучших сиквелов

Новости
    13.08.2020, 19:21
Текст:   Козьма Лоханкин

Авторитетный агрегатор Rotten Tomatoes представил рейтинг ста лучших сиквелов в истории кино. Список составлен на основе мнений пользователей Сети.

Фото: kinopoisk.ru
Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета

Первое место заняли "Приключения Паддингтона 2". Второе - "История игрушек 2". Третье - "Три цвета: Красный" Кшиштофа Кесьлевского.

Далее идут "Голдфингер", "История игрушек 3", "Перед полуночью", "Крёстный отец 2", "Невеста Франкенштейна", "История игрушек 4", "Миссия невыполнима: Последствия", "Безумный Макс: Дорога ярости".

Замыкают сотню новый "Хэллоуин" и "Mamma Mia! 2".

Полный список - здесь.

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