Составлен список ста лучших сиквелов

Авторитетный агрегатор Rotten Tomatoes представил рейтинг ста лучших сиквелов в истории кино. Список составлен на основе мнений пользователей Сети.

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