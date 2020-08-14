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14.08.2020 19:52
Рубрика: Спорт

Мама судьи Казарцева пожаловалась на травлю и оскорбления в адрес сына

Текст: Артур Нанян

Мама арбитра Василия Казарцева, Зинаида, рассказала о сложностях, с которыми пришлось столкнуться ее семье после того, как ее сын отработал на матче первого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Сочи".

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Встреча команд состоялась в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 2:2. Казарцев был главным судьей матча и назначил два спорных пенальти в ворота "красно-белых", которые гости успешно реализовали - на 15-й и 90-й минутах.

"После этого матча наша семья находится в таком состоянии, которое я не никому не пожелаю. Васиному папе 75 лет, мне - 64. У нас есть бабушка - ей 87 лет. Скорая помощь все эти дни от нее не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как все услышала и узнала, плачет каждый день", - приводит слова матери Казарцева "Фонтанка".

По завершении встречи разгорелся громкий скандал. Владелец "Спартака" Леонид Федун грозился снять команду с чемпионата, однако потом передумал. В свою очередь глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что Казарцев отстранен от дальнейшей работы, в отношении него и видеоассистента Алексея Еськова проведут проверку. Впоследствии оба прошли полиграф, а экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала неправильным решение судей назначить второй пенальти в ворота "Спартака".

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