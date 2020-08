У фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар" появится сиквел

У финансово успешной фантастической драмы Кристофера Нолана "Интерстеллар", вышедшей на экраны в 2014 году, может появиться сиквел. Более того - проект уже находится на самой ранней стадии разработки.

Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдера, подчеркивая, что их источник надежен и ранее уже неоднократно "сливал" данные задолго до того, как они далее находили официальное подтверждение.

При этом, по имеющимся сведениям, WB очень хочет, чтобы Нолан вернулся в режиссерское кресло картины, сюжет которой должен начаться с того места, где закончился первый фильм. Или как минимум написал сценарий.

Столь несколько внезапное решение издание объясняет просто. Текущий год принес киноиндустрии - по понятной причине - чудовищные убытки: только Голливуд потерял за месяцы пандемии уже порядка двадцати миллиардов долларов. Соответственно, финансовую яму нужно попытаться как-то заполнить. С чем у Warner после проблем с "Фантастическими тварями" большая напряженка. По сути, из предстоящих потенциальных блокбастеров в активе студии только четвертая "Матрица" (с перспективой на новую трилогию). В то время как оригинальный "Интерстеллар", международным прокатом которого занималась WB, при бюджете в 165 миллионов заработал более 677.