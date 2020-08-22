Чем опасен перелив масла в двигателе

Так случилось, что вы сами или на сервисе в двигатель залили слишком много масла. Насколько опасна и чем чревата такая ситуация?

Убедитесь в том, что перелив действительно имеет место

Прежде всего, убедитесь в том, что масло действительно в переизбытке. Для этого поставьте автомобиль на ровную площадку, дайте мотору поостыть (обычно руководство по эксплуатации дает добро на проверку через 5-10 минут после остановки полностью прогретого двигателя) и проверьте уровень смазки на щупе.

Излишки в пределах 5 мм на щупе двигатель может перенести безболезненно, а вот при переливе на 1 см от отметки MAX на щупе (это примерно +0,7 л) уже потребуется принимать экстренные меры по исправлению ситуации.

Почему происходит перелив масла

Частая причина перелива смазочного материала - неполное удаление отработанной смазки при замене. А происходит это чаще всего потому, что перед сменой масла двигатель забывают прогреть, соответственно текучесть смазки уменьшается.

В итоге, если лубрикант не слит до конца, и сервисмен заливает стандартное количество новой смазки (например, 5 л), то переизбыток будет налицо.

Как правило, речь идет о переливе от 250 до 500 мл. масла. Не редки случаи и когда водители доливают масло, когда машина стоит на уклоне или когда масло доливается на горячем моторе. Соответственно, ошибиться с "дозировкой" вполне реально. Случается и такое - некоторые "умельцы" намеренно переливают моторное масло, в надежде, что при активной езде уровень быстро придет в норму.

Первые признаки перелива масла

Помимо очевидного превышения уровня на щупе, верным признаком переизбытка будет повышение расхода топлива (без других видимых причин).

Дело в том, что лишнее масло оказывает дополнительное сопротивление трущимся элементам силового агрегата. В частности, сложнее становится вращаться коленвалу. А поскольку в результате на колеса передается меньше тяги, вы наверняка почувствуете также ухудшение динамики разгона и снижение реакций машины на подачу "газа". В некоторых случаях, при серьезном переливе, мотор может даже начать троить и работать с перебоями.

Вред от перелива масла

Наиболее частым следствием перелива становится течь масла. Чаще всего смазка при переливе свыше 1 литра пробивается через резиновые сальники и уплотнители, и эту картину, разумеется, легко заметить по подтекам, заглянув в моторный отсек.

В случае же попадания капель или взвеси масла на горячие поверхности силового агрегата может пострадать какой-нибудь электронный блок управления.

Если же масло достанет до ремня ГРМ, это может привести к его обрыву. Масло может добраться также до впускной системы (что негативно повлияет на работу компонентов системы впуска, таких как трубы турбонагнетателя и интеркулера) и даже попасть в выхлопную систему, что чревато повреждением каталитического нейтрализатора.

Мифы о вспенивании масла

В интернете можно найти много "страшилок" о том, что лишнее масло в двигателе приводит к тому, что смазка начнет вспениваться, а коленчатый вал якобы начнет в буквальном смысле взбивать лубрикант, провоцируя образование воздушных пузырьков, которые могут попасть под гидрокомпенсаторы и нарушить работу газораспределительного механизма.

На самом деле такая проблема была актуальна несколько десятков лет назад. В современных моторных маслах используются эффективные присадки, препятствующие вспениванию.

Как устранить перелив масла

Самый простой способ - откачать лишнее количество масла, используя капельницу и большой шприц. Здесь важно дождаться, чтобы масло хотя бы частично остыло. В противном случае может расплавиться трубка капельницы.

Вставляем капельницу в отверстие для щупа и выкачиваем столько масла, сколько нужно для, того чтобы уровень установился между отметками MIN и MAX. Или, как вариант, можно сдвинуть нижнюю сливную крышку и дать стечь излишку.

Однако последняя операция технически не так уж и проста, для этого нужны эстакада или подъемник. Лучше уж найти сервис, где масло откачают с помощью вакуумного отсоса или уберут излишки опять-таки через нижнюю сливную пробку. Впрочем, в последнем случае затраты будут явно большими, чем при решении проблемы своими силами.