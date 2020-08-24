Борщевик Сосновского уже захватил в России огромные территории и каждый год увеличивает их площадь на 10%. Самый действенный способ борьбы с ним - химические обработки гербицидами. Чтобы в разы увеличить площадь обработки, специалисты предлагают использовать для борьбы с борщевиком дроны.

Сдерживающими факторами является необходимость подзарядки коптеров и их ограниченная грузоподъемность. Дрон способен поднять в воздух до 10 литров препарата. А этого хватает в среднем на 1 га. Соответственно, за восьмичасовой рабочий день получается обработать лишь 8 га, рассказали в компании "Август", которая тестирует дроны в Московской, Ленинградской и Волгоградской областях.

"Это меньше, чем если бы обработка велась с помощью сельскохозяйственного опрыскивателя: при длине штанги 25 метров и скорости 3 км в час он способен покрыть более 7 га в час. Однако коптеры дают возможность бороться с борщевиком в заброшенных местах, где он обычно и произрастает. И, как показали наши опыты, соблюдение регламентов применения препаратов - на ранних стадиях развития растений - позволяет обходиться малыми дозами", - рассказывает Юрий Дьяконов, менеджер Центрального и Северо-Западного региона компании.

С борщевиком с помощью беспилотников в России мало кто борется, потому что их чаще используют агрохолдинги, а на обрабатываемых полях этот сорняк практически не встречается, считает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК Ernst & Young Максим Никиточкин. А вот для внесения средств защиты растений с помощью опыления на сельхозугодья дроны в нашей стране применяются достаточно широко. Так, одна из крупнейших растениеводческих компаний с помощью дронов распыляет десикант (химикат для скорейшего созревания) на подсолнечник, рассказывает эксперт. При дроны способны брать на борт до 16 литров средств защиты растений.

Да и операционные расходы небольшие: затраты на топливо/электроэнергию меньше, чем у трактора с опрыскивателем, отсутствуют затраты на фонд оплаты труда, сравнивает эксперт. При этом можно запустить 4-5 беспилотников в рамках одной полосы, проходимой трактором с опрыскивателем, и они будут работать существенно быстрее. Так можно увеличить скорость обработки до 40-50 га в час, тогда как трактор способен проходить 8 га в час, подсчитывает Максим Никиточкин.

Дроны можно использовать и в органическом земледелии. В одном из транснациональных холдингов беспилотники вместо химикатов распыляют над посевами органически х овощей насекомых-хищников, которые уничтожают вредителей.

Этим возможности дронов не ограничиваются. "Есть роботы, которые управляют поголовьем птиц. Не исключено, что могут появиться дроны-пастухи", - предполагает эксперт. Например, одна из последних японских разработок - дроны для защиты полей от набегов диких животных. Обнаруживая приближающихся животных, беспилотники отпугивают их высокочастотным сигналом или звуками петард.

Российские аграрии пока отстают от западных коллег. По оценкам экспертов, беспилотники применяются только на нескольких процентах сельхозплощадей страны и для самых простых операций - для каких-то исследовательских работ, говорит Максим Никиточкин. Привычным для многих отечественных агрохолдингов стало применение беспилотников для фото- и видеомониторинга, сбора визуальных данных. При этом исследуются не только поля, но и сады - для того, чтобы потом нейросеть могла рассчитать прогнозируемый урожай.

На основе полученных данных можно создать 3D или цифровую модель местности. Эта информация позволит оценить пригодность участка для сельхоздеятельности и, выявив проблемы, разработать план по их решению (например, с помощью минеральных удобрений). А используя инфракрасные камеры, можно рассчитать вегетационные индексы - прежде всего, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Он позволяет проводить анализ посевов, определять оптимальные сроки уборки урожая и прогнозировать урожайность, выявлять участки, засоренные сорняками или пораженные болезнями и вредителями. Это дает точно рассчитать расходы на семена, удобрения и средства защиты растений. Использование дронов помогает сократить время на исследование полей в 5-6 раз.

По оценке Международной ассоциации по беспилотным системам (Association for Unmanned Vehicle Systems), уже к 2025 году 80% всех выпускаемых в мире дронов будут применяться именно в аграрном секторе. Задача будущего - интегрировать дроны с искусственным интеллектом. Тогда полученную беспилотниками информацию будет анализировать и принимать решения за человека искусственный разум. Кроме того, ученые работают над тем, чтобы с помощью беспилотников можно было определять наиболее опасные стрессы у растений и производить расчеты о целесообразности и способах лечения. Эти выводы будут отправляться сразу же на бортовые компьютеры техники, работающей в поле.