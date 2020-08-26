Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"

Международный военно-технический форум "Армия-2020" начался 23 августа и продлится до 29 августа. По числу экспонатов он не имеет аналогов в мире - более 28 тысяч различных образцов вооружения и техники представлены в эти дни в Подмосковье. Мы составили подборку новинок, заслуживающих особого внимания гостей форума.

Бронеавтомобиль "Стрела"

Бронеавтомобиль "Стрела". Фото: Алексей Моисеев.

Одной из главных премьер форума стал новейший бронеавтомобиль "Стрела", представленный сразу в двух вариантах - аэромобильном и плавающем.

Новый броневик весит всего 4,7 тонны, поэтому его транспортировку легко могут выполнять вертолеты семейства Ми-8. "Стрела" вмещает 8 военнослужащих и защищает их от пуль с термоупрочненным сердечником калибра 5,45x39 мм и 7,62x39 мм автоматов АК-74 и АКМ. Автомобиль выдерживает подрыв мин мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте при наезде на них колесами.

Характеристики подвижности также уникальны - максимальная возможная скорость передвижения составляет 155 км/ч.

Лазерный комплекс "Рать"

Фото: Константин Завражин/РГ

Настоящей сенсаций форума "Армия-2020" стал открытый показ мобильного лазерного комплекса по борьбе с беспилотниками, названного "Рать". Комплекс базируется на оригинальном бронированном шасси, в котором широко использованы элементы КаМАЗа. Он может не только ослеплять дроны, но и физически уничтожать их.

Глиссирующая амфибия "Дрозд"

Одной из самых ярких и неожиданных новинок форума "Армия-2020" стала глиссирующая амфибия "Дрозд". Футуристический дизайн и выдающиеся ТТХ выгодно отличают ее от немногочисленных аналогов. Скорость хода по суше составляет до 100 км/ч, а по воде - до 70 км/ч, что очень впечатляет. Грузоподъемность "Дрозда" - до 1500 кг, что позволяет оснащать амфибию широким спектром оборудования и вооружения.

Прочность дна позволяет "Дрозду" выбрасываться на берег на полном ходу, что за счет чего можно преодолеть участок с влажным песком или заиленную зону. Другими словами, это позволит не застрять в песке при высадке на берег, как это порой случается с колесной техникой.

Пулемет РПЛ-20

Фото: Сергей Птичкин / РГ

На "Армии-2020" был впервые представлен новейший российский пулемет РПЛ-20. Его имя означает: ручной пулемет ленточный, созданный в 2020 году. Калибр 5,45 х 39 мм. Разработали его на основе РПК-16 такого же калибра, который был представлен на "Армии-2017" и являлся инициативной разработкой концерна. Одна из его отличительных характеристик - ленточная подача патронов. Раньше ленты под калибр 5,45 х 39 не выпускались. Пулемет будет иметь сменные стволы разной длины. Это позволит менять их в зависимости от решаемых задач, а также в случае перегрева, что в интенсивном бою происходит часто.

Ракетный комплекс "Гермес"

Фото: Алексей Моисевв

Комплекс управляемого вооружения "Гермес" также демонстрируется впервые. С ее помощью можно уничтожать различную бронетехнику, в том числе основные боевые танки, укрепления, морские и воздушные цели. Дальность стрельбы достигает 100 км. Ракета, весящая с контейнером 130 кг, имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 30 кг. Ее максимальная скорость полета составляет 1300 метров секунду.

БМП "Манул"

Фото: Алексей Моисевв

На "Армии-2020" впервые представили новую российскую БМП "Манул". Данная боевая машина пехоты объединила в себе наработки, используемые на новых модификациях БМП-3, в частности переднее расположение двигателя УТД-32 повышенной мощности.

На БМП применен перспективный необитаемый боевой модуль ТКБ-945, который используется на средних гусеничных и колесных платформах "Курганец-25", "Бумеранг", а также на тяжелой БМП Т-15 "Армата".

"Манул" по своим тактико-техническим характеристикам ни в чем не уступает лучшим зарубежным БМП.

Фото: Алексей Моисевв

Ударный беспилотник "Гром"

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главная новинка беспилотной авиации - ударный БПЛА "Гром". Он способен обеспечивать применение авиационных средств поражения с лазерным, спутниковым и телевизионным наведением. У него четыре точки подвески - две под консолями крыла и две - внутри фюзеляжа. "Гром" может нести и корректируемые авиабомбы массой 500, 250, 100 кг, и совсем для него легкие КАБ-50С и КАБ-20Л, причем в большом количестве. Предусмотрено применение и более дешевой, но очень эффективной неуправляемой фугасной авиабомбы ФАБ-50.

Как считают создатели "Грома", он вполне сможет работать вместе с пилотируемыми истребителями Су-35 и Су-57, причем в одном с ними боевом порядке. Это позволит сохранить жизни пилотов при преодолении зоны ПВО.

БТР-82АТ с новым ракетно-пушечным модулем БТР-БМ

Фото: Алексей Моисевв

Уже знакомый по прошлым форумам БТР-82АТ получил новый необитаемый боевой модуль БТР-БМ. На нем применена 30-мм автоматическая стабилизированная в двух плоскостях пушка 2А42 с боекомплектом 300 снарядов и спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ с боезапасом 2 000 патронов. Ракетное вооружение представлено противотанковым комплексом "Конкурс-М". Устанавливать новый модуль можно и на другую технику, в том числе военно-морскую. Модуль также способен уничтожать и воздушные цели.

Смарт-ружье MP-155 Ultima

Фото: Константин Завражин/РГ

Еще одной сенсацией стало представление smart-ружья МР-155 Ultima 12-го калибра. Отличает его футуристический дизайн, придающий обычной гладкостволке облик оружия космических бойцов из фантастических фильмов. Но главное - совершенно новое наполнение. МР-155 Ultima снабдили видеокамерой с высоким разрешением, цифровым экраном, коллиматорным прицелом, а также встроенным компьютером. Все это в комплексе позволяет отслеживать и оценивать каждый выстрел.

Багги на базе "Тигра"

Фото: Алексей Моисевв

Привычный "Тигр" на "Армии-2020" показали в новом варианте - в виде высокоманевренного багги. Техника подобного класса отличается повышенной мобильностью и проходимостью, она обладает способностью на высокой скорости преодолевать участки пересеченной местности. Действующие на таком транспорте военнослужащие смогут использовать различные типы пулеметов, в том числе крупнокалиберные, автоматические гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.